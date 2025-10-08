Egy év felfüggesztett börtönt kapott Herczeg Zoltán

kábítószer;divattervező;felfüggesztett börtönbüntetés;elsőfokú ítélet;Herczeg Zoltán;

2025-10-08 09:58:00 CEST

Az ügyészség letöltendő börtönbüntetést kért rá, a bíróság azonban elsőfokon végül felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki. A divattervező és az ügy másik vádlottjának büntetőpere még nem ért véget, mert az ügyészség fellebbezett.

A bíróság egy év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte elsőfokon Herczeg Zoltán divattervezőt kábítószer-birtoklás miatt. Az ügy másik vádlottját, F. Józsefet kábítószer-kereskedelemért két év börtönbüntetésre ítélték, de az ő esetében is felfüggesztve – írja a Blikk.

A korábban civilként ellenzéki rendezvényekről, vitaműsorokból is ismert divattervezőt 2022 októberében tartóztatták le, miután kábítószergyanús anyagot találtak nála. Bár a fogyasztást elismerte, a terjesztést tagadta. Az ügyészség letöltendő börtönbüntetést kért rá, de a bíróság végül felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki.

A bíróság szerint az ügyészség eltúlozta a büntetési tételeket, és a vádból hiányzott, hogy ki, mikor, mennyiért és mit vásárolt. Hozzátette: Herczeg Zoltán beismerései ellenére a divattervezőnek nem kellett kábítószer-kereskedelemért felelnie, mivel a vád nem tartalmazott konkrét bizonyítékokat. A lap szerint az ügyészség fellebbezése miatt az ügy folytatódik.

Herczeg Zoltán korábban lapunknak is adott interjút, amelyben többek közt arról beszélt, hogy balek volt, mivel úgy szegte meg a törvényt, hogy sokat foglalkozott közügyekkel. Úgy véli, egy olyan játszma részévé vált, amelyre semmiféle ráhatása nincsen, s meglátása szerint Magyarországon nem igazságszolgáltatás, hanem jogszolgáltatás van.