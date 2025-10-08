„Térjen vissza” – üzente Gulyás Gergely Varga Juditnak

visszatérés;Gulyás Gergely;Varga Judit;

2025-10-08 09:05:00 CEST

Nem a Miniszterelnökséget vezető miniszter az egyetlen fideszes politikus, aki az utóbbi időben szóba hozta a volt igazságügyi miniszter visszatérését a politikába.

Gulyás Gergely szerdán feltöltött egy rövid videót a Facebook-oldalára, amelyben a következő, ismeretlen személytől származó kérdést olvasta fel: „Kérem, tegyen annak érdekében, hogy Varga Judit visszatérjen! Ekkora visszavárást még soha nem láttam, ami most kialakult Varga Judittal kapcsolatosan.” A Miniszterelnökséget vezető miniszter erre azt válaszolta:

„Felolvastam, ezzel tudunk üzenni Varga Juditnak, hogy térjen vissza.”

Nem Gulyás Gergely az egyetlen, aki Varga Judit visszatéréséről beszél. A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté augusztus közepén úgy fogalmazott, „nagyon reméli”, hogy a volt igazságügyi miniszter visszatér a politikába.

Varga Judit és Magyar Péter 2023-ban váltak el, a korábbi igazságügyi miniszter Novák Katalin volt államfőhöz hasonlóan a kegyelmi ügy miatt kényszerült távozni a közéletből. Noha maga Varga Judit még májusban azt állította, hogy nem foglalkozik közélettel, és nem akar visszatérni a politikába sem, Orbán Viktor gyakran méltatja a volt igazságügyi minisztert.

A kormányfő júliusban arról beszélt, hogy Varga Juditban „miniszterelnöki képességek voltak”, augusztus elején pedig az MCC Feszten úgy nyilatkozott: ha ő lett volna a férje, akkor „valószínűleg ő lenne az első női miniszterelnök Magyarországon”. Orbán azt is mondta, hogy Varga a „férfiirigység áldozata lett”, ezekre némi fáziskéséssel Magyar Péter is reagált: