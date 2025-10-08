Magyar Péter az adatszivárgási ügyről: A szükséges eljárásokat megindítjuk

adatszivárgás;applikáció;Magyar Péter;Tisza Párt;Tisza Világ;

2025-10-08 12:40:00 CEST

A Tisza Párt elnöke azt ígérte, hogy tovább erősítik az informatikai rendszereik védelmét, mindenkit megvédenek az esetleges támadásoktól és „Orbán Viktor személyes bosszújától”.

„A TISZA Világ elleni támadás, mások adatainak nyilvánosságra hozatala súlyos bűncselekmény. A szükséges eljárásokat megindítjuk. Az informatikai rendszereink védelmét tovább erősítjük és mindenkit megvédünk az esetleges támadásoktól és Orbán Viktor személyes bosszújától” – közölte Magyar Péter szerdán a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke posztját azzal kezdte, hogy a Tisza Párt applikációját óriási sikernek nevezte, három hét alatt 300 ezer felhasználóval büszkélkedhet. „A hatalom támadása ismét kontraproduktív volt. A TISZA Világ elleni nevetséges lejáratási kísérlet több tízezer új letöltést hozott. Nem véletlenül pánikolnak Orbánék. Pontosan tudják, hogy egy jól szervezett önkéntes hálózattal és egy hatalmassá duzzadó online közösséggel nem tudják felvenni a versenyt” – írta.

Majd azzal folytatta: „Tudják azt is, hogy a közösségimédia-felületeken a hirdetések betiltásával tizedére esik vissza az elérésük, hiszen valódi, őszinte tartalmat nem képesek létrehozni. (…) Eddig is tudtuk, hogy mindennel támadni fognak, most pedig már azt is látjuk, hogy bármilyen bűncselekményre képesek. Tudtuk, hogy bevetik a propaganda mellett a titkosszolgálatokat is.” Hozzátette, rövidesen a Tisza Szigetek minden tagját és az önkénteseket is külön levélben tájékoztatják a „további teendőkről”.

Magyar Péter posztjának előzménye, hogy az Indexen hétfő reggel jelent meg egy cikk, amely szerint egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt alkalmazásának fejlesztésén. A 2020 óta a NER égisze alatt működő lap egyúttal azt is állította, hogy kiszivárgott 18 ezer felhasználó személyes adata az applikációból.

A Tisza Párt sajtóosztálya később a Telex érdeklődésére visszautasította a vádakat. „Sem a fejlesztéskor, sem az alkalmazás elindulása után nem történt semmilyen adatszivárgás a Tisza Világ applikációval összefüggésben, a felhasználók adatait a jogszabályoknak megfelelően és a felhasználói szerződés betartásával kezelik” – írták. Hozzátették azt is, hogy a Tisza Világ fejlesztésében a PettersonApps nevű ukrán cég nem vett részt, az applikációt magyar szakemberek készítették.

Az állítólagos adatszivárgásra rögtön ráugrott a kormánypárti sajtó, sőt még Orbán Viktor is, ukránpártisággal vádolva meg Magyar Péteréket. „Akinek egy ukrán kém szervez programokat, aki az Európai Parlament nyíltan ukránpárti frakciójában ül, akinek az ukrán elnök a vezérszurkolója, és akinek még az applikációját is ukránok fejlesztik, attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit” – írta hétfő délután a kormányfő.

Magyar Péter szinte rögtön reagált Orbán Viktor posztjára, és közzétett egy olyan bejegyzést, amely három szóban tér el a miniszterelnökétől: „Akinek orosz kémek szerveznek programokat, aki az Európai Parlament nyíltan oroszpárti frakciójában ül, akinek az orosz elnök a vezérszurkolója, és akinek még az kampányát is oroszok szervezik, attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit.”