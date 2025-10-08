Jámbor András megkérdezte Selmeczi Gabriellától, bocsánatot kér-e tőle, amiért pedofil bűncselekmény kapcsán emlegette

pedofília;bocsánatkérés;Selmeczi Gabriella;Jámbor András;

2025-10-08 12:20:00 CEST

Nem kapott választ.

A Fidesz-KDNP egyebek között arra hivatkozva emleget „megtorlást” az ellenzékkel szemben, hogy soha nem fordult elő még olyan, mint Semjén Zsolt esetében, hogy valakit olyan súlyos váddal illessenek, mint a pedofília. Ez nem igaz, a kormánypártok karaktergyilkolási eszköztárának természetesen ez is része volt, erre a parlamenti költségvetési bizottság mai ülésén Jámbor András emlékeztette a fideszeseket.

Miután a Fidesz képviselői szó nélkül leszavazták a gyermekvédelmi rendszer megerősítéséről szóló javaslatot, s bizottsági elnöki kérésre sem indokolták azt, Jámbor András feltette a kérdést a fideszes Selmeczi Gabriellának: „kedves képviselő asszony, emlékszik ön, hogy 2023 májusában - május 20-án asszem - milyen felszólalása volt a parlamentben? Arra gondolok, amikor 2023, május 20-án ön erőszakos bűncselekményekkel vádolt és pedofíliával vádolt a parlamentben engem. Ezért bocsánatot fog kérni?”

A képviselő úgy folytatta, Selmeczi Gabriella azt is állította róla, szintén alaptalanul, hogy köze van a 2023. évi antifa támadásokhoz, amikor is egy csoport kinézetük alapján, hátulról megtámadva megvert olyan embereket, akikről úgy gondolták, hogy szélsőjobboldaliak. Jámbor András hangsúlyozta, a rendőrség ebben az ügyben kimondta, hogy egyetlen magyar elkövetője sincs az ügynek, a Szikra Mozgalom aktivistáját pedig 8 különböző bizonyítékcsoport alapján felmentette a rendőrség, kimondva, hogy nem volt köze hozzá. Selmeczi Gabriella pedig mégis azt állította Jámborról, hogy a Szikra Mozgalmon keresztül köze van mind ehhez a bűncselekménysorozathoz, mind pedofil-bűncselekményekhez. A pedofilozó Origóval szemben egyébként Jámbor helyreigazítási pert is nyert.

Választ azonban az ellenzéki politikus nem kapott Selmeczi Gabriellától, helyette a fideszes Kovács Sándor kért ki magának valamit (nem világos, hogy mit), majd azt javasolta, hogy legyen egy vitanap a parlamentben a gyermekvédelemről általánosságban. A párbeszédes Szabó Tímea közben azt mondta, hogy ez a javaslat már be van nyújtva. Az ellenzék által felállítani kívánt bizottság Kovács szerint „politikailag motivált”.