Lantos Csaba energiaügyi miniszter: Paks 2 meg fog épülni

atomerőmű;Paks;paksi atomerőmű;paksi bővítés;Paks 2;Lantos Csaba;Energiaügyi Minisztérium;

2025-10-08 13:23:00 CEST

A tárcavezető elmondta azt is, hogy a paksi atomerőmű üzemidejének meghosszabbítása folyamatban van.

„Meg fog épülni Paks 2” – jelentette ki Lantos Csaba a Portfolio Energy Investment Fórumon.

A lap beszámolója szerint az energiaügyi miniszter előadásában több olyan folyamatot is kiemelt, amelyek meghatározhatják a jövő energiarendszereit. Többek közt beszélt az Európai Unióban jellemző, általa „greenizmusnak” nevezett trendről, Magyarország energiatérképéről és arról, hogy milyen sors vár a Paks 2 projektre.

Lantos Csaba elmondta azt is, hogy a Paksi Atomerőmű üzemidejének meghosszabbítása már folyamatban van. „Összes elemzésünk azt bizonyítja, hogy a reaktorblokkok üzemideje meghosszabbítható, biztonságosan üzemeltethetőek” – tette hozzá. A szaktárca vezetője kiemelte, nem tesznek le arról sem, hogy a kisméretű moduláris atomerőművek (SMR-ek) is megjelenjenek Magyarországon.

Szeptember elején írtuk meg, hogy az Európai Unió Bírósága megsemmisíti a Magyarország által a Paks 2 atomerőműnek nyújtott támogatást jóváhagyó európai bizottsági határozatot. Az uniós bíróság Ausztria fellebbezése alapján eljárva hatályon kívül helyezi az Európai Unió Törvényszéke által ebben az ügyben hozott ítéletet, továbbá megsemmisíti az Európai Bizottság határozatát, amely jóváhagyta a Magyarország által a Paksi Atomerőmű telephelyén két új atomreaktor fejlesztéséhez nyújtott támogatást is. Mivel az állami támogatás két reaktor megépítéséről szól, az Európai Unió Bíróságának döntése nyomán az orosz kivitelező (Roszatom) bukhatja a megbízást.

Holoda Attila energetikai szakértő az uniós döntés után lapunknak adott interjújában azt mondta: „Ha pályáztatással választják ki Paks 2 kivitelezőjét, a cél nem a kormányközeli vállalkozók zsebének megtömése lett volna, akkor az erőmű már jó ideje termelné az áramot, amire Magyarországon égető szükség van.”