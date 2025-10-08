Magyar Péter szerint Varga Judit tudja, mi a gyerekeik érdeke

visszatérés;Gulyás Gergely;Varga Judit;Magyar Péter;

2025-10-08 13:46:00 CEST

A Tisza Párt elnöke rögzítette, ő a maga részéről továbbra sem fogja támadni Varga Juditot, mint embert.

Látom a fideszes Lenin-fiúk megint bátran bebújnának egy nő szoknyája mögé. Bizonyos szempontból megértem őket, mert a gyermekeim édesanyja egymaga több nyelven beszél és többet tud dekázni, mint az egész korrupt orbáni bagázs együttvéve - írta Magyar Péter a Facebookon.

A Tisza Párt elnöke arra reagált, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter feltöltött egy rövid videót a Facebook-oldalára, amelyben a következő, ismeretlen személytől származó kérdést olvasta fel: „Kérem, tegyen annak érdekében, hogy Varga Judit visszatérjen! Ekkora visszavárást még soha nem láttam, ami most kialakult Varga Judittal kapcsolatosan.” A tárcavezető pedig azt válaszolta: „felolvastam, ezzel tudunk üzenni Varga Juditnak, hogy térjen vissza.”

Hogy pontosan milyen kommunikációs csodafegyvert vár a Fidesz Varga Judittól azok után, hogy a volt igazságügyi miniszter már eddig is többször kiteregette a családi szennyest - sőt, volt férjét egy ízben „képződménynek” is titulálta - nem világos. Mint ismeretes, Varga Judit azt követően távozott a Fidesz fősodrából, hogy kiderült, még tárcavezetőként ő ellenjegyezte Kónya Endre, a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatójának falazó igazgatóhelyettes köztársasági elnöki kegyelmét.

Magyar Péter mostani Facebook-posztjában leszögezte, a volt felesége által felé már többször megfogalmazott bírálatokat ő nem fogja viszonozni. „Ahogy korábban is elmondtam, nekem nincs beleszólásom abba, hogy a Fidesz kivel, milyen felállásban akarja elveszíteni a választást jövőre. Azt viszont tudom, hogy a volt feleségem pontosan érzi, hogy mi a három gyermekünk érdeke. Egyet megígérhetek: bárhogyan is alakul a következő 6 hónap, tőlem soha nem fognak egy rossz szót sem hallani Juditról, mint emberről. Soha. Büszke vagyok arra, hogy 18 évig társamnak tudhattam őt és örökké hálás leszek neki a 3 csodálatos fiunkért” - fogalmazott az ellenzéki vezető.