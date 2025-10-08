Videón, ahogy egy mentős fejbe rúg egy hordágyon fekvő férfit a hatvani vasútállomáson

bántalmazás;kirúgás;Országos Mentőszolgálat;

Az Országos Mentőszolgálat azonnali hatállyal elbocsátotta a mentődolgozót, és belső vizsgálatot indított. Felkavaró felvételek.

Hordágyon fekvő férfit bántalmazott egy mentős kedden este a hatvani vasútállomáson – derül ki az RTL Híradó szerda esti adásából.

A jelenetsort az egyik vonat utasa készítette. Ezen az látható, hogy a peronra letett hordágy körül többen is állnak: vasutasok és két rendőr is. Ekkor az egyik mögötte álló mentődolgozó váratlanul, minden előzmény nélkül, hátulról fejbe rúgta. A jelenet másodpercek alatt zajlott le, senki sem tudott közbeavatkozni. A csatorna úgy tudja, a rendőrök azt állították, hogy nem vették észre, mi történt.

A zavart férfinak húsz év után tönkrement a házassága, bánatában ment a vasútállomásra, valószínűleg azért, hogy véget vessen az életének. Szemtanúk szerint nem volt egyszerű visszatartani, többször próbált kiszabadulni a vasutasok karjai közül. Annyira heves volt, hogy meg is kellett bilincselni.

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) azonnali hatállyal elbocsátotta a mentődolgozót, és belső vizsgálatot indított. A rendőrség bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bűncselekmény gyanúja miatt indított nyomozást.

Ha bűnösnek találják a mentőst, akár öt évre is börtönbe kerülhet, de ha kiderül, hogy a hordágyon fekvő férfinak esélye sem volt védekezni, az súlyosbíthatja a büntetést.

A nyomozás során az állomás térfigyelő kameráinak felvételeit is bekérik.

Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.