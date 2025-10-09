oktatás;pedagógusok;szakképzés;Belügyminisztérium;tanárhiány;Szülői Hang;

Szeptember elseje óta több tucat szülő és pedagógus számolt be a Szülői Hang Közösségnek az új tanév nehézségeiről, de a legtöbben továbbra is a szaktanárok hiányáról panaszkodtak.

Volt, aki arról írt, hogy egy budapesti, jó nevű gimnáziumba járó gyermekének rendszeresen maradnak el tanórái, mert helyettesítő tanár sincs. Más arról számolt be, hogy egy Pest megyei általános iskolában, ahova az egyik gyermeke jár, nincs digitális kultúra tanár, ezeket a tanórákat az tartja, „aki éppen ráér”. De az egyik budai gimnáziumba járó gyermekének is sok tanórája maradt el az utóbbi hetekben. Az anonim bejegyzések a Szülői Hang weboldalán olvashatók.

Egy budapesti édesanya arról is írt, hogy az egyik fővárosi általános iskolában fél évig a férje tanított matematikát pedagógus végzettség nélkül, mert nem volt matektanár. Egy borsodi szülő pedig nemtetszésének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy tanárszakos egyetemistákat is alkalmaznak az iskolákban.

- Szomorúan látom, hogy a másodévet kezdett, három éve a gimnáziumból kikerült diákot teszik be tanítónéninek, akinek nulla tapasztalata van a gyerekekkel

- írta. Egy Pest megyei, pedagógus-asszisztensként dolgozó szülő pedig arról számolt be, hogy velük, vagyis az asszisztensekkel próbálják helyettesíteni a szakpedagógusokat, ami szerinte hosszú távon nem lehet megoldás. Egy Komárom-Esztergom megyei pedagógus arról írt, az iskolájuk több különböző épületben működik, a tantestületben összesen 58-an vannak, de 9 pedagógus nyugdíj mellett tanít, körülbelül 10-en pedig néhány év múlva érik el a nyugdíjkorhatárt.

De nem csak az általános iskolákban és a gimnáziumokban okoz gondot a pedagógushiány. Egy Csongrád megyei kollégiumi nevelőtanár évek óta azt tapasztalja, hogy a szakképzésben is hiány van szakoktatókból. - Rendszeresen maradnak el emiatt órák. De az általános tárgyakat oktató tanárok is hiányoznak. Leginkább a matematika, fizika, kémia szakosak – fogalmazott. Egy Vas megyei gyógypedagógus pedig arról számolt be,

a szakszolgálatokban nincs elég gyógypedagógus és pszichológus, akik vannak, azok vizsgálnak, „papírt gyártanak”, terápiára, fejlesztésre pedig nem jut idő.

A Szülői Hang képviselője, Miklós György lapunknak azt mondta, most azért kezdték el ismét gyűjteni a szülői és tanári észrevételeket, mert meghívták őket az Európai Szülők Szövetségének idén október 17-én és 18-án megrendezésre kerülő nemzetközi konferenciájára, amit Pozsonyban tartanak. Itt beszámolnak majd a magyarországi tapasztalatokról is. - Készült három rövid, angol nyelvű videónk is, hogy ilyen módon is tudtára adjuk a társszervezeteknek, milyen problémák vannak nálunk. Részben a videók nyomán, de a magyar hírek kapcsán is egyre többen kapják fel a fejüket Európában azzal kapcsolatban, hogy mi történik nálunk - fogalmazott Miklós György.