Gulyás Gergely nagyon nem akar válaszolni a Szőlő utcai ügyben felmerült ellentmondásokra

2025-10-09 10:34:00 CEST

A Telex gyermekvédelmi ügyekről kérdezte Gulyás Gergelyt – egészen pontosan arról, honnan tudja az Orbán-kormány, hogy nincs kiskorú sértettje a Szőlő utcai intézet korábbi igazgatója ellen. A tárcavezető erre azt mondta, hogy az Igazságügyi Minisztérium megkapta a lehetőséget, hogy minden ezzel kapcsolatos információhoz hozzáférjen, ezért jelenleg folyamatban van egy büntetőeljárás. Nyilvánosan is ismert, hogy az eljárás oka prostitúcióra kényszerítés és emberkereskedelem – magyarázta. Azt a kérdést hipotetikusnak nevezte, honnan tudja a kabinet, hogy nem lesz-e kiskorú sértett.

Ön honnan tudja, vagy a rendőrség tudja akkor ezek szerint, hogy csak a nagykorúvá válásukat követően kezdődtek el velük szemben a visszaélések? – hangzott a Telex következő kérdése, mire a miniszter azt válaszolta, hogy az Igazságügyi Miniszter jelentéséből mindenki megismerhette a folyamatban lévő büntetőeljárás adatait. Arra a felvetésre, hogy számos információ jelent meg a sajtóban, miszerint feltételezhető, hogy vannak kiskorú sértettek, azt mondta: annyiféle mendemonda van, hogy „ha én ezeket mind elmondanám, akkor lennének itt a magyar sajtó képviselői közül is, akik főnökeik miatt esetleg kellemetlenül éreznék magukat. Tehát nem jó az, hogyha mendemondákkal foglalkozunk.”

Gulyás Gergely a Telex többszöri kérdésére sem válaszolt azzal kapcsolatban, hogy nem lehet-e kiskorú sértettje a büntetőügynek. Azt hangsúlyozta, hogy pillanatnyilag erről nem lehet beszélni.