Tizenkét éves kora óta ismeri a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója azt a lányt, akit később futtatott

gyermekvédelem;prostitúció;gyermekotthon;javítóintézet;Szőlő utca;

2025-10-03 15:51:00 CEST

Sok részlet homályos, de egyre több információ ismert, miként zajlott a javítóintézetis lányok beszervezése.

Tizenkét éves kora óta ismerte a Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatója azt a lányt, akit később prostituáltként futtatott – írja aa 444 az ügyben megismert hivatalos dokumentumokra hivatkozva

A portál birtokába jutott iratok szerint Sárát (a lány nevét megváltoztatták – a szerk.) korábban játékterembe és gyorsétterembe is elvitték, olykor pedig éjszakára is kimaradt. Általában ketten mentek érte, Juhász Péter Pál vagy jelenleg szintén letartóztatásban lévő élettársa, aki később Sára barátnője lett. Bár ekkora lány még édesanyjával élt – aki megbízott a férfiban –, később otthonban helyezték el.

Az intézménybe kerülése után egy hónappal készült róla egy rutin pszichológiai szakvélemény, amely többek között azt állapította meg, hogy szexuális bántalmazás érhette. A megállapítást további vizsgálatok is alátámasztották. Az esetről értesítették a hatóságokat, ám a Budapesti Rendőr-főkapitányság kilenc hónappal később, arra hivatkozva, hogy „a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg a bűncselekmény elkövetése, és az eljárás folytatásától sem várható eredmény”, megszüntette a Sára édesanyja ellen kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt indított eljárást.

A szakvéleményben rögzített lehetséges szexuális abúzus ügyében nem indult nyomozás.

A lány több közösségi médiás felvételen is azonosítható Juhász Péter Pál élettársával együtt, köztük 12–13 éves kori képeken. Egy 2012-ben, a gyermekotthonban készült fotón szobájában Juhász Péter Pálról és az élettársáról is látható kép található. Később közös quadozásról is készült felvétel a Kanári-szigeteken. Sára képei prostitúciós oldalakon is megjelentek, de a regisztráció pontos ideje nem ismert.

A Budapesti Javítóintézet körüli botrány sértettjei nem a Juhász Péter Pál által vezetett intézményből, hanem más fővárosi gyermekvédelmi otthonokból származtak. A férfi korábban több gyermekvédelmi intézményben dolgozott, ahol megismerkedett élettársával és helyettesével. Az áldozatok beszervezését az élettárs intézte, aki saját múltja révén könnyen teremtett kapcsolatot a gyermekvédelemben élő fiatalokkal.

Még nem tisztázott, hogy Juhász Péter Pál és élettársa mikor kezdte futtatni Sárát vagy bárki mást. A nyomozás jelenleg is tart, és a kényszerítés egyelőre csak gyanú, amelyet Sára maga tagad. Dokumentumok szerint a férfit és társát már 2012-ben kihallgatták egy kiskorú szexuális bántalmazása kapcsán, akit később a feltételezés szerint prostitúcióra kényszerítettek. Sára a 2010-es évek közepén eltűnt a gyermekotthonból, azóta is prostituáltként dolgozik. Az egésznek azért van jelentősége – hívja fel a figyelmet a 444 –, mert a botrány kitörése után a hivatalos állami és kormányzati kommunikáció kitartóan azt hangsúlyozza, hogy nincsenek kiskorú érintettek, minden szereplő nagykorú.