Tarr Zoltán kellően tehetségtelen

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-10-09 11:05:00 CEST

Legalábbis ahhoz, hogy titokban tudja tartani azt a szándékát, hogy átverhesse az embereket – jelentette ki a Magyar Nemzet azon kérdésére, hogy a Tisza Párt alelnöke állítólag egy korábbi lakossági fórumon az oktatási rendszert becsmérelte, a tanárokat degradálta, és lesújtó véleménye volt a gyári munkásokról is. Előbb kiderült, hogy adót akarnak emelni, most pedig az, hogy iskolákat és kórházakat akarnak bezárni. A Tisza valódi programja így egyre inkább kirajzolódik, amit Tarr Zoltán saját esetlensége és ügyetlensége miatt újra és újra, szinte regényszerűen ismertet meg a magyar nyilvánossággal – magyarázta.

Kapott kérdést azzal kapcsolatban is, miként alakulhat a visegrádi együttműködés Andrej Babiš csehországi győzelmével. A miniszter szerint ez jó hír nemcsak Magyarországnak, hanem Csehországnak, Szlovákiának és Lengyelországnak is, függetlenül attól, hogy a jelenlegi lengyel kormány a magyar kormányra ellenségként tekint. Remélhető, hogy ez a helyzet előbb-utóbb megváltozik – tette hozzá.

Az Ursula von der Leyen elleni legújabb bizalmi szavazásról szólva kifejtette: az Európai Parlament többségét nem Európa fejlődése vagy versenyképessége érdekli, hanem más politikai szempontok vezérlik, miközben nem ad választ arra, miért marad le a kontinens Kínával és az Egyesült Államokkal szemben. A Bizottság elnökéhez kötődő botrányok sem számítanak. Egy olyan parlament, amely egy antifás, erőszakos terrorista mentelmi jogát fenntartja, nem fogja megvonni a bizalmat a jelenlegi bizottságtól – fejtegette.