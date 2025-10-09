Varga Judit nem akar egyéniben elindulni

kormányinfó;

2025-10-09 11:01:00 CEST

Az ATV következett. Arról kérdezett, hogy a KSH legfrissebb adatai szerint 4,6 százalékkal esett vissza az ipari termelés, a kormányülésen adott-e erre magyarázatot erre Nagy Márton. Gulyás kifejtette, elsősorban az autóipar visszaesése okozza ezt, egész Európában. De örülnek annak, hogy az ipari termelés visszaesésének ellenére a második félévre egy „növekvő, erősödő gazdaságot” fogunk látni.

Azt is megkérdezte az ATV, hogy Varga Judit visszatérése esetén örülne-e, ha egyéniben elindul akár Magyar Péterrel szemben egy választókerületben, vagy kaphatna-e kormányzati szerepet, akár a Miniszterelnökségen is. Azt is megkérdezte az ATV, hogy elévültnek érzi-e a volt igazságügyi miniszter esetében a kegyelmi botrányt, amely miatt le kellett mondania a fideszes parlamenti képviselőségről is. Gulyás Gulyás szerint Varga Juditnak nincs olyan szándéka, hogy egyéniben elinduljon, erről beszélgetett vele és nem hinné, hogy az elmúlt hónapokban változott a véleménye. Megjegyezte ugyanakkor, hogy alkalmasnak tartaná a fentebb említett posztokra.

A Belügyminisztérium épületének eladásával kapcsolatban elmondta, hogy napokon belül minden nyilvános lesz. Nyilvános volt a pályázat, és nagyon jó áron, több mint 50 milliárd forintért kelt el a Belügyminisztérium, és a vevő kilétét is nyilvánosságra hozzák, ahogy minden mást is.

Arról, hogy a parlament napirendjén nem szerepel az átláthatósági törvény, Gulyás Gergely azt mondta, nem volt szó erről a frakcióülésen.