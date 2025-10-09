Gulyás Gergely nem mélyült el Bede Zsolt munkásságában

Gulyás Gergely;Digitális Polgári Körök;

2025-10-09 11:09:00 CEST

Nagyon nem akar válaszolni a miniszter, hogy miért hívhatták meg a Digitális Polgári Körök találkozójára a Vadhajtások neonáci provokátorát. Gulyás Gergely először azzal hárított, hogy a kormányinfó nem alkalmas a kérdés megválaszolására.

444: - De hát ön egy fideszes képviselő, és ez egy fideszes rendezvény volt.

Gulyás Gergely: - Még egyszer mondom, kormányinfó, tehát nem tudom, hogy digitális polgári körű találkozókra kit hívnak....

444: - De így, hogy most tájékoztattam, így egyetért az ő munkásságával?

Gulyás Gergely: - Nem mélyültem még el Bede Zsolt munkásságának a tanulmányozásában.

444: - Például egy horogkeresztes zászló előtt karlendített a kisfiával.

Gulyás Gergely: - Igen. Ha azt kérdezi, hogy ezzel egyetértek, ezzel nem értek egyet.

444: - Rendben van az, hogy ilyen embereket hívnak meg egy digitális polgári kör....

Gulyás Gergely: - Szervezőket kell megkérdezni, nem a kormányt ebben az ügyben.

444: - Orbán Viktor együtt fotózkodott vele sokadjára.

Gulyás Gergely: - Sokan sokakkal fotózkodnak, sőt sokan fotókat is készítenek, akár még kormányinfón is.