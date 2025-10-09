Lehet, hogy nem volt sikeres a gyülekezési jog korlátozása, ha már két Pride-ot is lehetett tartani az idén

Gulyás Gergely;

2025-10-09 11:12:00 CEST

Tovább folytatódik a szócsata a 444.hu munkatársa és Gulyás Gergely közt - ezúttal arról, mi a véleménye a kormánynak arról, hogy immáron a második Pride felvonulást tarthatták meg a gyermekvédelmi törvény szigorítása ellenére. A miniszter úgy tudja, Pécsen volt egy több bejelentett tüntetés, amiből a rendőrség volt, amit nem vett tudomásul, és azt a bíróság is helybenhagyta, és volt, amit tudomásul vett.

444: - De ön tavasszal arról beszélt, hogy zárt helyen kellene megtartani a Pride-ot, ehhez képest két Pride-ot tartottak nyilvánosan.

Gulyás Gergely: - Valószínűleg ma még az átlagosnál is rosszabb a megértése annak, amit én elmondok. Még egyszer megpróbálkozom vele: Pécsen bejelentettek egy pride-ot. Ezt a rendőrség megtiltotta. A bíróság helybenhagyta, és bejelentettek egy másik gyülekezést. Azt a rendőrség tudomásul vette. És nyilvánvaló, hogy akik ezen részt vettek, azok azon vettek részt, ami jogszerű és nem azon, ami jogellenes. Legalábbis valószínűleg ezt fogják mondani, de ön azzal vádolja a szegényeket, hogy ők jogellenesen járnak, én meg védem őket....

444: - Lehet jogszerűen Pride-ot tartani annak ellenére, hogy önök tavasszal arról beszéltek, hogy csak zárt térben lehet ilyet tartani?

Gulyás Gergely: - Nem. Sem a múlt felidézése nem pontos, sem pedig a mostani történések megértése. Most az történt, hogy bejelentettek két, a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényt. Az egyik egy pride volt, a másik egy másik felvonulás a szabadságjogokért. Az egyiket a rendőrség és a bíróság is megtiltotta, a másikat jóváhagyta.

444: - De egy Pride-ot tartottak Pécsen....

Gulyás Gergely: - Miután ők így nevezték, ez a gyűlés jogszerűségének megítéléséhez tartozik, ezért mondtam, hogy ön jogsértéssel vádolja a résztvevőket....

444: - Lázár János azt mondta, hogy a kormány lehet, hogy nem a legbölcsebben járt el ebben az ügyben, és azt mondta, hogy társadalmi mozgalmat kellett volna Pride ellen szervezni. Nem gondolja azt, hogy nem?

Gulyás Gergely: - Ez egy másik kérdés, amit most föltett. Nincs köze az előzőhöz. Az a gyakorlat, amiről beszélek, az azt mutatja, hogy a gyülekezési jog mégoly jó szándékú gyermekvédelmi okból történő korlátozása sem feltétlenül sikeres.

444: - De ön szerint így utólag volt szükség erre a törvényre, hogyha már kétszer is tarthattak ilyen tömegrendezvényt. És Lázár János is arról is beszélt, hogy....

Gulyás Gergely: - Érdemes megvitatni, de az én előző mondatomat, hogyha ön hajlandó tekintettel lenni arra, és reagálni, amit mondok, azt nyugodtan értelmezheti ugyanígy.

A párbeszéd nem folytatódott, mivel Vitályos Eszter véget vetett a kormányinfónak.