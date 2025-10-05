„Én elfogadom a homofóbiát, csak csinálják a négy fal között” – Riport az eddigi legnagyobb Pécs Pride-ról

riport;2025;Pécs Pride;

2025-10-05 09:45:00 CEST

Rekordrészvétellel zajlott le az ötödik Pécs Pride. A rendőrség nem gátolta meg az engedély nélkül tartott felvonulást.

Minden véget ér egyszer, véget ért Rákosi rémuralma, véget ért a Kádár-rendszer, és ez a rendszer is véget fog érni hamarosan. Így fogalmazott Nicolae Ștefănuță, az Európa Parlament alelnöke a Pécs Pride előtt tartott sajtótájékoztatón. A magyarul is beszélő román politikus négy EP-képviselővel együtt jött el Pécsre, s mindannyiuk célja az volt, hogy jelenlétükkel támogassák az ötödik alkalommal megrendezett, s vidéken egyetlennek számító felvonulást. Amit idén is az LMBTQ emberek jogainak védelmében hirdettek meg, ám ezúttal hangsúlyos szerepet kapott a kritika a kormány antidemokratikus hatalomgyakorlása ellen. Ennek adott szót a román politikus is a fent idézett nyilatkozatában.

Ismert, hogy idén a hatóságok nem engedélyezték a Pécsi Pride-ot, ahogyan a fővárosit sem. A tiltás arra épült, hogy a parlament fideszes kétharmada tavasszal korlátozta a gyülekezési jogot. Ennek ellenére Budapesten 2-300 ezer ember vonult fel a pride-on, s a rendőrség nem lépett fel ez ellen. A Pécs Pride-ot rendező Diverse Youth Network vezetője, Buzás-Hábel Géza már júniusban bejelentette, hogy idén is lesz felvonulás a baranyai megyeszékhelyen, és nem tartanak az emiatt rájuk kiróható büntetésektől. A civil szervezet vezetője abban bízott, hogy a tilalom inkább bátorítja a velük együttérzőket, és még sokkal többen vesznek majd részt a pride-on, mint eddig. Ez a reménykedő várakozás beigazolódott, hisz az elmúlt években 1000-1700-an vonultak fel a Pécs Pride-on, szombaton viszont 2400-an voltak.

A pride ellen már hetekkel ezelőtt felemelte a szavát a Mi Hazánk Mozgalom baranyai és pécsi szervezete, mondván, ők képviselik „a normális többséget”, ezért a rendőrség ne tűrje el a felvonulást, mint azt Budapesten tette. Amikor a résztvevők délután egy óratájban gyülekezni kezdtek a Kossuth téren, a Mi Hazánk 35 tagja és követője is megjelent, és Varga Tamás, a párt pécsi önkormányzati képviselője arra kérte az ott készenlétben álló rendőröket, hogy a törvény nevében oszlassák fel a szivárványos tüntetőket. Ám az egyenruhások elengedték a kérést a fülök mellett, s nem tettek semmit, csak arra ügyeltek, hogy a pride résztvevői és az ellentüntetők ne kerülhessenek közel egymáshoz.

A menet délután negyed háromkor elindult el, kedélyes hangulatban haladt Pécs történelmi belvárosán át a helybéliek kedvenc kirándulóhelyére, a Tettyére. Közben a kórusban kiabált legvisszatérőbb üzenet az volt: „Szabad ország, szabad szerelem!”. Néhányak bele-belekezdtek a „Mocskos Fidesz!” skandálásába, de ezt az üzenetet nem igen vette át a tömeg. Egy megafonnal felerősített hangú felvonuló azt harsogta, hogy az Orbán-féle Harcosok Klubjának tagjai menjenek el az orosz-ukrán frontra harcolni Vlagyimir Putyin oldalán. Nagy nevetés fogadta ezt az ajánlatot.

A vonulókat jóindulattal szemlélték az arra járó pécsiek. Ehhez az is hozzájárulhatott, hogy a menetelők kerülték a kihívó öltözéket. Csak egy tízfős grazi csoport egyik tagja vett fel enyhén megbotránkoztató jelmezt, ám ő is hamar eltűnt a tömegben, és hangsúlytalanná vált.

A rendőrök nagy erővel biztosították a rendezvényt, de sehol nem akarták megállítani a menetet. Egyszer kellett közbelépniük, akkor egy férfi egy üres PET-palackkal ütögélni kezdte a felvonulókat, őt gyorsan lekapcsolták. Az viszont feltűnt, hogy volt olyan rendőrségi autó, amin arcfelismerésre alkalmas kamera nézett szembe a vonulókkal. Hogy lesznek-e feljelentések, sújtják-e pénzbírsággal a törvénysértőket az csak napok múlva derül ki.

Akit biztosan könnyen felismer majd a kamera kezelője, az Péterffy Attila, Pécs ellenzéki összefogással megválasztott polgármestere. Péterffy korábban nem vett részt a Pécs Pride-on, mivel nem akarta, hogy politikai erőtérbe kerüljön a rendezvény, múlt héten viszont, egy sajtótájékoztatón jelezte, hogy most újragondolja, elmenjen-e felvonulásra, hiszen ő a megválasztásakor azt hirdette, hogy olyan városban szeretne élni, ahol mindenki bátran élhet a jogaival és lehetőségeivel. A felvonulás előtt egy nappal a polgármester úgy döntött, ott lesz.

Beszéltünk több felvonulóval, s közülük senki sem tartott a kamerától és a pénzbüntetéstől. Azt mondták, ha mégis jön a bírság, akkor azt megfellebbezik, nyilvánosságra hozzák,

s bíznak abban, hogy olyan felháborodást vált ki egy ilyenfajta büntetés, ami még tovább erősíti a kormányellenes erőket. Ez, vélték ők, megér nekik pár ezer forintot, sőt, többet is.

Nagy Anna Bajáról utazott el Pécsre, a mezőgazdasági mérnöknek tanuló lány sem tartott a bírságtól. Amikor azt kérdeztem tőle, miért érezte, hogy el kell jönnie, akkor így felelt: – Ki kell mondanunk, hogy elég a kormány gyűlöletpolitikájából, ők mindig csak arról beszélnek, kit kell utálnunk, kitől kell félnünk. A pride a szeretetről szól, én a szeretetet akarom támogatni.

Párja, a nagybaracskai Turcsányi Tamás, aki már végzett mezőgazdasági mérnök, ő is ugyanezt mondta, majd hozzátette, hogy a pécsi felvonulás sikere fontos, mert

ebből láthatja az Orbán-kormány, hogy nemcsak Budapesten mernek kiállni az emberek az igazukért.

A 40 esztendős gyógyszerész, Hegedűs Andrea a fővárosból jött el a pécsi pride-ra, barátnőjével. Andrea a pesti pride-on is részt vett, mert elfogadhatatlannak tartja az LMBTQ emberek elnyomását, és felháborítja őt a gyülekezési jog zsarnoki korlátozása. Az asszony egy táblát is hozott magával, amelyen ez állt:– Én elfogadom a homofóbiát, csak csinálják a négy fal között!”.

A pécsi Novothny Judit először vett részt pride-on, a 82 éves, nyugdíjas orvos nem titkolta, hogy nagyon várja már az Orbán-kormány bukását: – Nem csak az dühít, ahogy a kormány az LMBTQ emberekkel bánik – mondta a remek állapotban lévő, őszhajú, mosolygós asszony -, hanem az is, hogy ezermilliárdokat lopnak, mindenben hazudnak, ártatlanokat besároznak a rágalmaikkal, és egymásnak uszítják az embereket.

A Tettyén többen is beszédet mondtak. Péterffy Attila is felszólalt, a polgármester a kormány által tiport szabadságjogokért emelt szót: – A diákoktól elvették a szabad oktatást, a sajtótól a tiszta, őszinte hangot. Tegnap ezt hagytuk, de ha ma nem szólunk, holnap már nem lesz hol, nem lesz kinek és nem lesz kivel szólni. A hallgatás beletörődés. Nem csak polgármester vagyok, hanem szabadgondolkodású pécsi, a szabadságért és a civilekért vagyok itt, akik összetartják városunk közösségét. Nélkülük nincs szabad Pécs. A szabadság, a demokrácia és a civil Pécs, a civil közösség mellett állok ki.

Márton Joci emberi jogi aktivista két kisebbség nevében is szólt: – Nekünk cigányoknak és melegeknek az ellenállás minden pocikánkban benne van. Nagyon sok bablevest kell megennie annak, aki el akar nyomni minket. Nekünk minden nap ellenállás. A fasiszta kormánynak azt üzenem, hogy nekünk régebbi a múltunk, mint a fasizmusnak, és nem győzhetnek le minket.

Upor László dramaturg is az emberi szabadság kérdéskörét járta körbe. Zárszóként az ő beszédéből idézünk: – Amikor a világ a szemünk láttára hullik darabokra, akkor néhány cinikus és örömképtelen savanyújóskának az a gondja, hogy a másik kivel megy kézen fogva az utcán.

Tényleg nem az éhhaláltól, a fegyverek uralmától, a fizikai és verbális agressziótól, a szégyenletes hazugságáradattól, az álszentségtől, a pedofiloktól kell megvédeni a gyerekeket, nem a boldogtalanságtól és a szorongástól kell félteni őket, hanem a szerelem pompás, néha talán harsány karneváljától?

Nagyon remélem, hogy minél több gyereket tudunk megfertőzni a szeretet erejével, hogy megtanulják, szeretni jobb, mint gyűlölködni, megfertőzzük őket azzal, hogy jó a másik boldogságának örülni, jó a másikban gyönyörködni, a sokszínűségben gyönyörködni. Megfertőzzük őket a nyíltság és a derű szabadságával, hogy soha ne akarják a másikat kirekeszteni, megalázni, a mindenkire érvényes alapjogoktól megfosztani. Remélem, mindenki boldogan jött ide, boldogan és büszkén megy majd tovább, és neveti ki azokat sápatag arcúakat, akik nem képesek a másik örömének örülni, akik annyira nem szabadok, hogy még a másik szabadságától is rettegnek.