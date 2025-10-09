Kémügy: Az Európai Bizottság belső munkacsoportot állít fel, ami a munkatársaik elleni magyar kémkedést vizsgálja

EU-biztos;kémügy;Várhelyi Olivér;

2025-10-09 15:35:00 CEST

A Bizottság szóvivője, Ujvári Balázs a vizsgálatról nem kíván megosztani részleteket.

Az Európai Bizottság fel fog állítani egy belső munkacsoportot, ami a munkatársaik elleni magyar kémkedést vizsgálja - jelentette ki a Bizottság szóvivője újságírói kérdésre. A kérdések középpontjában Várhelyi Olivér, magyar biztos volt.

Csütörtökön a Direkt36 oknyomozó portál azt írta, az EU-hoz delegált magyar diplomaták közül többen kémtevékenységet folytathattak, a 2010-es években a kémek az Európai Bizottságnál dolgozó magyar tisztviselőket próbálták behálózni és információt szerezni tőlük.

A cikk arról is ír, hogy az Információs Hivatal, vagyis a magyar hírszerzés, egy olyan személyt delegált Brüsszelbe egy kémelhárítással foglalkozó csoportba, aki korábban, valószínűsíthetően mint fedésben lévő diplomata próbált másokat beszervezni, és erről a Bizottságnak elvileg tudnia kellett volna, hiszen érkezett jelzés a Bizottsághoz az egyik megcélzott személytől.

A cikk azt írja, több visszaemlékező szerint a legnagyobb aktivitása a magyar kémtevékenységeknek a 2015-2019 közötti időszakra tehető, amikor Várhelyi Olivér volt Magyarország EU-nagykövete, és ő vezette az Unióhoz delegált magyar diplomatákat, vagyis az Állandó Képviseletet.

2019-től azonban Várhelyi Olivér az Európai Bizottság tagja, ebben a szerepében már nem az őt delegáló magyar kormány érdekét kell képviselnie. Az első ciklusban, 2019 és 2024 között Várhelyi a bővítésért felelt. A második ciklusában az egészségügyi és állatjóléti témák tartoznak alá 2024 vége óta.

A Bizottság szóvivője, Ujvári Balázs a vizsgálatról nem kíván megosztani részleteket. Ugyanakkor kiemelte, biztosként Várhelyi az Európai Unió érdekét kell képviselje, nem egy tagállamét.

Az ügyről egyébként Ursula von der Leyen is tud.

Az Európai Parlamentben a szocialista képviselő és volt belga miniszterelnök Elio Di Rupo jelezte, kezdeményezni fogja egy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását az ügyben. Egy ilyen parlamenti szerv felállításához ugyanakkor a többi frakciónak is egyetértésre kellene jutnia a keretekről és célokról is,