Orbán Viktor, Karácsony Gergely, Magyar Péter és Dobrev Klára is gratulált Krasznahorkai László Nobel-díjához

gratulációk;irodalmi Nobel-díj;Krasznahorkai László;

2025-10-09 14:30:00 CEST

Sorra érkezek az elismerő szavak a magyarországi közélet, a politika, a magyar irodalom, a művészvilág képviselőitől.

Magyarország büszkesége, az első gyulai Nobel-díjas, Krasznahorkai László. Gratulálunk! – írta Facebook-posztjában Orbán Viktor miniszterelnök a Svéd Akadémia csütörtöki bejelentése után, hogy idén – Kertész Imre után több mint két évtizeddel – Krasznahorkai Lászlónak ítélték oda az irodalmi Nobel-díjat. Karácsony Gergely főpolgármester Krasznahorkai Lászlótól vett idézettel gratulált: „Meg kell mondani az embereknek az igazat, és ebben a szellemben kell építészetet, költészetet, zenét, tudományt és gondolatot létrehoznia annak, aki művész..." – Tökéletes, nagyon is kiérdemelt helyen van az irodalmi Nobel-díj – tette hozzá.

– Tisztelettel gratulálunk Karasznahorkai László irodalmi Nobel-díjához! A legújabb magyar Nobel-díjas legjobb regényei az elfeledett magyar vidék, a hatalom által elnyomott emberek világát mutatják be. Legnagyszerűbb regénye Sátántangó, amelyből Tarr Béla készített kultikus filmet, megmutatja, hogy mit tett a magyar vidékkel a szocializmus. Műveiben ugyanakkor árad az elesettek iránti együttérzés és szeretet – fogalmazott Facebook-posztjában Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

Dobrev Klára, a DK elnöke hosszasan méltatta Krasznahorkai Lászlót. – Ez a világraszóló elismerés nemcsak az ő zseniális munkásságát ünnepli, hanem Magyarország kreatív szabadságát is. Krasznahorkai művei évtizedeken át láttak át a rendszer falain, emberi lélek mélységeit kutatták – ma a világ értékeli, amit mi mindig tudtunk: a magyar irodalom nem fél, nem koppan meg a cenzúra markában. Ez a díj jelzés is – arról, hogy az igazság, a gondolat és az alkotás nem hallgatható el örökre. Az ország soha nem lehet elveszett, amíg olyan emberek élnek benne, mint Krasznahorkai: művészek, gondolkodók, lázadók – akik mernek látni, mernek beszélni, mernek álmodni – tette hozzá.

Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész ugyancsak a friss Nobel-díjasunktól, az Aprómunka egy palotáért művéből idézett: „(...) a művészet, ennyit még én is tudok, az nem az anyagi vagy szellemi tárgyakban megjelenő báj, a nagy szart, már bocsánat, a művészet, az nem valami tárgyban van, az nem esztétikai kijelentés, nem valami message, nincs message, meg egyáltalán, a művészet az csak kapcsolatban van a szépséggel, de nem azonos vele, és főleg nem korlátozódik a bájra, sőt, a maga rendkívüli módján elüldözi azt, tehát nem a könyvben, a szoborban, a festményben, a táncban, a zenében kell keresni, mivel nem is kell keresni, hisz azonnal felismerhető, ha ott van (...)”

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter reakciója: „Büszkeség: újabb magyar Nobel-díj!”

Az ünnepi pillanatot még Demeter Szilárd, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központjának elnök sem tudta elrontani: „Kertész Imre után még egy magyar irodalmi Nobel-díjas. Függetlenül attól, hogy nagyon nem egy a világnézetünk, és még attól is, amit rólam/ rólunk gondol, gratulálok neki.”

Bödőcs Tibor humorista a tőle megszokott stílusban gratulált: „Ahogy a gyulai népi mondás tartja: rosszul nézel ki, Krasznahorkai-mondatba már ne kezdjél bele! Leghosszabb mondata nyolc egész hét méter és tizenhat centiméter, igazi sportsiker. Szereplői (azaz mi) a teremtés fogaskerekei között csikorgó homokszemek. Az ember tájidegen az Univerzumban, a helyzet kicsit rosszabb, mint reménytelen, de lehet ezt szépen is mondani, annyira, hogy a vályogfal adja a másikat. Szédülten, önkívületben tangózunk a sátánnal, potyog a vakolat, csöpög a csap, hideg a paprikás krumpli – de ki viszi le a szemetet?" (Addig se iszik).