Orbán Viktor nem akarja szorosabbra fűzni Magyarország sorsát a szerinte szétrázódó Európai Unióval

Európai Unió;Orbán Viktor;adózás;minimálbér-emelés;kata;

2025-10-06 13:03:00 CEST

Úgy véli, ha nem lesznek radikális változások, akkor az EU csak egy múló fejezet marad az életünkben.

Azon múlik egy ország jövője, hogy az emberek akarnak-e dolgozni, és ha a kormány elveszi tőlük a pénzt, amiért megdolgoztak, ha nem dolgoznak. Az embereket hagyni kell, sőt bátorítani kell abban, hogy teljesítményt nyújthassanak, ezzel ők is jól járnak, mert ők is jól akarnak élni, és az ország is jól jár - jelentette ki a miniszterelnök az Economx Money Talks podcastnek adott, hétfőn megjelent nyilatkozatában a Magyar Távirati Iroda (MTI) szemléje szerint.

Orbán Viktor megjegyezte: a legjobb jövedelemadó-kulcs a nulla, amit sajnos Magyarország egyelőre nem tud magának megengedni, de egyes, Magyarország számára különösen értékes csoportok számára - ilyenek a családosok, az édesanyák - kedvezményt adnak, egészen a nullás kulcsig.

A miniszterelnök a szombaton bejelentett fix, háromszázalékos vállalkozói hitelről és az eddig bejelentett családtámogatási intézkedésekről - így többek között az Otthon Start Programról és az édesanyák adómentességéről - kijelentette: az idei és a jövő évi pénzügyi költségvetés megteremti a fedezetet ezeknek az intézkedéseknek.

Úgy értékelt: ha jóléti vagy szociális kiadásra megy el a pénz, akkor kell nagyon észnél lenni, viszont amikor a gazdaság számára jutnak támogatások, akkor kisebb a kockázat. Ha lehet, akkor hagyjunk minél több pénzt a gazdaságban, ez növeli a teljesítőképességet - hangsúlyozta.

A minimálbér emeléséről azt mondta: most tárgyalnak arról, hogyan lehet a fizetéseket a következő évben emelni, és a szakszervezetek, valamint az alkalmazottak azt jelezték a kormánynak, hogy ha két számjegyű minimálbér-emelésről szóló megállapodás lesz, akkor a kormánynak vissza kell lépnie a magánvállalkozásokat terhelő adókból. Arra a kérdésre, hogy lesz-e két számjegyű minimálbér-növekedés, ha csökken a szociális hozzájárulási adó, Orbán Viktor azt mondta: ez durván hangzik, de ez a helyzet. Valamilyen adócsökkentés itt be fog következni - jelezte.

Az egyéni vállalkozók és a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) kapcsán a miniszterelnök emlékeztetett: amikor kitalálták ezt az adózási formát, akkor ez jó volt, de elkezdték bővíteni, ami viszont félrecsúszott. Annyi visszaélés történt, hogy azt el sem tudom mondani - fogalmazott, hozzátéve, hogy sok adócsalás, a szürkezónában való ügyeskedés jött létre, amit muszáj volt rendbe tenni, és ebből lett a politikai balhé. Közölte, tárgyalnak arról, hogyan lehetne úgy kinyitni vagy szélesíteni a katát, hogy lehessen szabadabban is számolni, de garanciát kér a kamarától, nehogy megint visszaélés legyen belőle.

Az áfacsökkentésre vonatkozó kérdésre azt mondta: egyelőre nem látja annak lehetőségét, hogy a 27 százalékos kulcs alól kivett termékeknél túlzottan csökkentsék az áfát, és ha több pénz lenne a magyar gazdaságban, mint most, akkor továbbra is a családokat támogató jövedelemadó-csökkentés mellett lenne.

Orbán Viktor kijelentette: öngyilkos politikának tartja, ha egy ország a fogyasztásra akarja építeni a gazdasági növekedést. Ezt a technológiát beruházásra, fejlesztésre és munkára kell építeni.

A fogyasztás meg legyen olyan, hogy az emberek jól érezzék magukat a saját országukban, és amire szükségük van, azt meg lehessen vásárolni. A fogyasztást nem tekintjük egy speciális gazdasági eszköznek - mondta.

Az euró bevezetésével nem foglalkozik, mivel az EU jelenleg a dezintegráció szakaszában van, éppen most rázódik szét, ezért nem akarja Magyarország sorsát a mostaninál szorosabban összekötni az Európai Unióval - márpedig az euró egy ilyen lépés lenne. Úgy véli, ha nem lesznek radikális változások, akkor az EU csak egy múló fejezet marad az életünkben.