EU;Oroszország;Magyarország;Szlovákia;Szijjártó Péter;Szergej Lavrov;Ursula von der Leyen;orosz-ukrán háború;

2025-10-09 17:37:00 CEST

Szergej Lavrov szerint Magyarország és Szlovákia a gátja annak, hogy Európa háborús gépezetté váljon

Az Ukrajna ellen lassan négy éve háborút folytató Oroszország külügyminisztere Ursula von der Leyent és az EU más vezetőit führereknek nevezte.