Szergej Lavrov szerint Magyarország és Szlovákia a gátja annak, hogy Európa háborús gépezetté váljon

Az Ukrajna ellen lassan négy éve háborút folytató Oroszország külügyminisztere Ursula von der Leyent és az EU más vezetőit führereknek nevezte.

Szlovákia és Magyarország vétójogával élve megakadályozza, hogy az Európai Unió háborús gépezetté váljon, ahogyan azt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és más, az EU-t aktívan irányító „führerek” szeretnék – idézi a TASZSZ orosz állami hírügynökség Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szavait az ugyancsak állami fenntartású orosz RT televíziónak adott interjújából.

Jelenleg az Európai Unióban – elnézést, hogy ezt a szervezetet említem – szavazati elvet akarnak bevezetni: a kulcsfontosságú kérdésekben szavazással kell döntéseket hozni. Háború és béke kérdéseiben. Meg akarják fosztani az EU tagállamait vétójoguktól, elsősorban olyan országokat sújtva, mint Magyarország és Szlovákia, amelyek békét akarnak, nem háborút – közölte Lavrov annak az Oroszországnak a képviseletében, amely több mint 43 hónapja indított teljeskörű inváziót Ukrajna ellen.

A moszkvai diplomácia vezetője néhány héttel a háború kirobbantása előtt Barátságért érdemrendet adta át Szijjártó Péter magyar külügyminiszternek, a legmagasabb kitüntetést, amelyben külföldi állampolgár részesülhet. Most a fideszes politikus számára igencsak kétesnek tűnő elismerő szavakkal Magyarországot és északi szomszédunkat úgy dicsérte, hogy a szerinte az egykor ígért gazdasági és társadalmi „földi paradicsomból” háborús gépezetté válást csak ez a két ország képes megfékezni. Példaként hozta fel az ENSZ Biztonsági Tanácsát, ahol szerinte azért vezették be a vétójogot, hogy a szervezet ne jusson elődje, a második világháború végéig működött egykori Népszövetség sorsára, amely szerinte azért szűnt meg, mert senkit sem vontak felelősségre a szavazataikért.

