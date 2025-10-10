Egyelőre nem tervez visszalépni a 2026-os jelöltségtől Hiszékeny Dezső

választás;Angyalföld;

2025-10-10 12:26:00 CEST

Bár ő azt szeretné, hogy választókörzetében, a 13. kerületben egy ellenzéki induljon, ez inkább országos megoldást igényel.

Bár “a kérdés még nem aktuális”, egyelőre nem tervez visszalépni a 2026-os jelöltségtől, és nem örülne neki, ha másképp alakulna – tudta meg lapunk Hiszékeny Dezsőtől, az MSZP angyalföldi parlamenti képviselőjétől. Hiszékeny hangsúlyozta: a Tisza XIII. kerületi jelöltjének megnevezése döntő pillanat lesz, és bár ő azt szeretné, hogy választókörzetében egy ellenzéki induljon, ez inkább országos megoldást igényel. Emiatt – folytatta – az MSZP is kivár a jelöltjeiről szóló döntéssel kapcsolatban.

“Folytatni szeretném a munkámat, de semmi nem dőlt el, így elképzelhető, hogy a végén máshogy alakul a pártok álláspontja” – mondta. “A kerületben öt darab Tisza-sziget működik, a tagokat jól ismerem, mert 70 százalékuk korábban rám szavazott. Jó kapcsolatban vagyunk, több rendezvényükön részt vettem, sőt a helyi ügyekről szóló vitáikhoz is hozzászóltam” – fogalmazott Hiszékeny a Népszavának.

Az MSZP-s képviselő szerint a helyi Tisza-szigetekből többen jelezték neki, hogy támogatni tudnák az indulását. Ők – Hiszékeny szerint – nem értenek egyet Magyar Péter álláspontjával, miszerint egyetlen inkumbens ellenzéki mögé sem szabad beállni a választáson. „Viszont tudják, hogy a pártvezetésük döntését követni kell” – tette hozzá.

Arra a kérdésünkre, hogy a szintén külön jelöltet állító DK-val lehet-e helyben baloldali megállapodás, Hiszékeny megismételte: ez a Tisza jelöltének színre lépésével novemberben válik aktuálissá.

Keszthelyi Dorottya, a DK jelöltje lapunknak erről azt mondta: az országos pártdöntés náluk is az, hogy mind a 106 körzetben rajthoz állnak, így ő is arra kapott felhatalmazást: csinálja végig az országgyűlési kampányt.

„Az biztos, hogy a főváros nagyon sok kerületében sajátos helyzetet teremt majd a regnáló demokrata politikusok, más ellenzéki jelöltek, és a Tisza Párt versenye. Így persze mindenkinek a fejében ott van, hogy egy idő után majd körül kell nézni, és elgondolkodni. De ez a pillanat, még nagyon nem jött el” – hangsúlyozta.

Hiszékeny Dezső 2022-ben a szavazatok több mint 60 százalékával nyerte a körzetet, ami 35 éve bombabiztos baloldali bástyának számít. Kérdésünkre, hogy ezt megingathatja-e három ellenzéki induló, és – a Fidesz elleni országos esély okán – átveheti-e a baloldali körzetet a Tisza Párt, azt mondta: ezt ebben a pillanatban még ő sem tudja. „Ráadásul a választókerületek tavalyi átrajzolásával, itt is rendesen összekavarta a dolgokat a kormány” – tette hozzá. Keszthelyi Dorottya úgy tudja, a DK-nak sincs felmérése arról, helyben hogy állhat a Fidesz, Tisza, DK és MSZP közötti meccs. Ahogy egyelőre azt sem tudni, kit indítanak Magyar Péterék.

Keszthelyi szintén ismeri a helyi Tisza-szigetek munkáját, és személyesen úgy érzékeli, Tisza-jelöltként leginkább eddig ismert ellenzéki értelmiségiek neve forog: Kincses Gyuláé például szerinte komolyabban felmerült. A Népszava ezzel kapcsolatban megkereste a volt MOK-elnököt is, aki nem tagadta, „nem hivatalos beszélgetésekben tényleg volt szó erről”, ám kategorikusan és röviden cáfolta, hogy erre készülne.