Bódis Kriszta lehet a Tisza Párt képviselőjelöltje Hadházy Ákossal szemben Zuglóban

Az ellenzéki párt a novemberi kiválasztásig nem kommentálja a feltételezéseket, amelyek szerint például fideszes Menczer Tamással Bujdosó Andrea mérkőzhet meg majd Pest megyében.

Budapest 6. választókerületében, azaz a független Hadházy Ákos körzetében, Zuglóban Bódis Kriszta, a Tisza Párt társadalompolitikai szakértője lesz az ellenzéki erő egyik jelöltje a háromból, akik közül kikerülhet a végső induló. – írja a Telex. Információik szerint két másik ismert tiszásról is kiderült, hogy jelölt-jelöltként ringbe szállnak.

A portál úgy tudja, hogy a Pest megyei 3. választókerületben várhatóan a Fidesz kommunikációs igazgatójával, Menczer Tamással szemben mérkőzhet meg Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője lesz az egyik jelölt-jelölt, míg Forsthoffer Ágnes, a Kötcsén bemutatkozott alelnök pedig a Veszprém megyei 2. választókerületben indulhat az előválasztáson, ahol jelenleg a fideszes Kontrát Károly az országgyűlési képviselő.

– A párt november elején indítja el a kiválasztási folyamat nyilvános részét, ekkor ismertetik a választókerületenkénti 3-3 jelöltet. Addig pedig nem kommentálnak semmilyen feltételezést – közölte a Tisza Párt a Telex érdeklődésére.

A kiválasztásra azért kell várni, mert Tosza Párt nemrég elhalasztották a jelöltek kiválasztását, a hivatalos indokolás szerint azért, hogy védjék a jelölteket, és előbb inkább a Nemzet Hangja nevű szavazásra összpontosítanak. Egyelőre csak annyi biztos, hogy Hegyvidéken, Magyar Pétert indítják, és ott nem lesz előválasztás.

