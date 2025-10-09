Zugló;ellenzék;képviselőjelöltek;Hadházy Ákos;Bódis Kriszta;Tisza Párt;

2025-10-09 14:06:00 CEST

Bódis Kriszta lehet a Tisza Párt képviselőjelöltje Hadházy Ákossal szemben Zuglóban

Az ellenzéki párt a novemberi kiválasztásig nem kommentálja a feltételezéseket, amelyek szerint például fideszes Menczer Tamással Bujdosó Andrea mérkőzhet meg majd Pest megyében.