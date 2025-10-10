Orbán Viktor Krasznahorkai Nobel-díjáról: Olvasom, hogy sok dologban nem értünk egyet, egyben azért talán mégis...

"Kolozsváron ért a reggel. 35 éves az RMDSZ. Ma ünnepi kongresszus Zsukiménesen" - írja Facebook-posztját Orbán Viktor, majd így folytatja: "De egy ünneplésen már túl vagyunk. Nobel-díj. Óriási dolog. Három év alatt a harmadik. Mindannyian büszkék lehetünk, ezúttal Krasznahorkai Lászlóra!"
A kormányfő sajátos megfogalmazással gratulált az írónak, méltatását ugyanis azzal kezdi, hogy olvassa, sok dologban nem értenek egyet. "Egyben azért talán mégis. Dicsőséget akarunk szerezni Magyarországnak. Ő tegnap megtette. Gratulálunk!"Kivételes elismeréssel fogadták Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díját Németországban
Orbán Viktor közvetlenül a Svéd Akadémia bejelentése után már gratulált Krasznahorkainak, aki az X-en reagált. Ebben megköszönte a gratulációt, de hozzátette: "Mindig ellenezni fogom politikai tevékenységét és eszméit. Továbbra is szabad író maradok."Orbán Viktor, Sulyok Tamás, Karácsony Gergely, Magyar Péter és Dobrev Klára is gratulált Krasznahorkai László Nobel-díjához