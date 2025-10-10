Orbán Viktor: Az ukránok már az okostelefonokban vannak

Európai Unió;Orbán Viktor;Tisza Párt;

2025-10-10 08:29:00 CEST

Szerinte a Tisza Párt nem fog hatalomra kerülni, így nem tudják majd a magyraok pénzét a háborúra költeni.

Abban vagyunk érdekeltek, hogy Románia gazdasága sikeres legyen – jelentette ki a miniszterelnök az állami rádióban péntek reggel.

Orbán Viktor éppen Kolozsváron van, ahol a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kongresszusán vesz részt. Szerinte a „bezzegromániázásnak” vége: ha valaki átnéz a határon, látni fogja, komoly küzdelem zajlik a gazdaság helyreállításáért. Szólt arról is, hogy nincs ennél bonyolultabb kapcsolat két nemzet között, és mindent meg kell tenni a kétoldalú kapcsolatok javulásáért.

Az adópolitikát illetően azt mondta, ő azt vallja, hogy alacsony adókra van szükség, a Tisza Párt pedig a régi iskola képviselőiből áll – itt megemlítette Surányi György, Bokros Lajos vagy éppen Petschnig Mária Zita nevét.

Kijelentette, hogy a Tisza Párt brüsszeli projekt. Szerinte a Magyar Péter vezette párt minden brüsszeli utasítást végrehajtana. Azonban nem lesznek kormányon, így nem tudják elvenni a magyarok pénzét, hogy aztán azt az ukrajnai háború finanszírozására költsék. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a magyar kormány ezt nem kívánja megtenni, ezért is van szükség a támogatásra – ennek érdekében indították el a nemzeti konzultációt. Ezzel szemben a Tisza Párt tervei továbbra is homályban maradnak, éppen ezért fontos, hogy a nyilvánosság előtt is váljon világossá, mit terveznek. Kitért arra is, hogy a fővárosi értelmiség egy része, a „flasztercsávók” úgy vélik, a mezőgazdaság már a múlté, és emiatt a baloldal is arra az álláspontra jutott, hogy át kellene adni ezt a szektort az ukránoknak. Azonban Magyarországon mindenkire szükség van – éppúgy a mezőgazdaságra, mint a „flasztercsávókra” –, ezért ez nem fog megtörténni. A Tisza Párt másik állítólagos tervével – miszerint be kell zárni az iskolákat és a kórházakat – kapcsolatban azt mondta, azokat nem bezárni, hanem fejleszteni szükséges. Ez az elképzelés rossz irány, nem központi, hanem megyei kórházakra van szükség. A miniszterelnök azt is állította, hogy 15 éve küzd azért, hogy jó minőségű oktatás legyen Magyarországon.

Orbán Viktor szerint a következő hetekben hatalmas nyomás nehezedik majd Magyarországra annak érdekében, hogy járuljon hozzá Ukrajna európai uniós tagságához és további pénzügyi támogatásához. Szólt arról is, hogy Ukrajna kijelentette: be akar kerülni mind az EU-ba, mind a NATO-ba, és ennek érdekében kormányt akarnak váltani Magyarországon. Nyakig itt vannak a titkosszolgálatok, beépültek a szellemi életbe, és van egy pártjuk is. „Az ukránok már az okostelefonokban vannak” – fogalmazott, megjegyezve: sajnálja azokat a tiszásokat, akiknek az adatai most ukrán kézben vannak, és reményét fejezte ki, hogy nem lesz nekik ebből személyesen nagy bajuk.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy az Európai Parlament nem adta ki Magyar Péter mentelmi jogát. Úgy véli, ez soha nem fog megtörténni, mert a brüsszeliek azért fektettek be, hogy legyen egy brüsszeli párt. Ilaria Salis ügye pedig arra mutat rá, mekkora bajban van Európa, mivel a brüsszeli balosok éppúgy bevédték, mint Magyar Pétert. Nyomatékosította: esetében előbb-utóbb érvényt szereznek az igazságszolgáltatásnak.

Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díját óriási dolognak nevezte, amit szerinte nem pártpolitikai nézőpontból, hanem nemzeti szemüvegen keresztül kell szemlélni – utalt itt arra, hogy az író nem a Fidesz táborához tartozik. Kijelentette, a magyarok azért vannak a világon, mert tehetségesek és szorgalmasak, és többet adtunk az emberiségnek, mint amennyit kaptunk.