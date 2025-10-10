Döntött a bíróság, több mint 40 millió forintot kell visszafizessen az UniCredit Bank egy devizahiteles családnak

ítélet;devizahitelesek;UniCredit bank;Európai Unió Bírósága;Fővárosi Törvényszék;

2025-10-10 13:01:00 CEST

Az Európai Unió Bíróságának precedensértékű döntése szolgáltatta az alapot az adósoknak kedvező ítéletre.

A Fővárosi Törvényszék az Európai Unió Bírósága által nemrégiben hozott döntés alapján egy devizahitelesnek adott igazat az UniCredit Bankkkal szemben, miután a hitelintézet az ügyintézői tanúvallomásaival sem tudta bizonyítani, hogy tisztességes tájékoztatást adott volna az adósoknak - értesült a 24.hu.

A törvényszék ítélete értelmében a hitelintézet több részletben kötött deviza alapú kölcsönszerződései azok módosításaival együtt érvénytelenek, így az adósok csak a kapott összeg után tartoznak elszámolással, az árfolyam-különbözet összes terhét a banknak kell viselnie.

Ennek megfelelően egy gyulai család esetében a bíróság arról határozott, hogy az UniCredit Bank 40 713 319 forintot fizessen vissza az adósoknak. A család még 2007-ben 20,5 millió forint kölcsönt vett fel a pénzintézettől, amely után azóta a bank kimutatásai szerint is a felvett összeg háromszorosát, 61 219 319 forintot kellett fizetniük. Az ítélet értelmében tehát ennek különbözete jár vissza, igaz, a döntés egyelőre nem jogerős.

Bihari Krisztina, az adósokat képviselő ügyvéd szerint a bíróság azért nem fogadta el az UniCredit tájékoztatásról szóló érvelését, mert az az árfolyamkockázati nyilatkozat, amelyet aláírattattak az adósokkal, elbagatellizálta az árfolyamváltozással járó kockázatot, ráadásul a tájékoztatást nem is küldték ki előre, csak a szerződéskötés napján aláírattatta az ügyfelekkel.

Az Európai Unió Bírósága idén tavasszal hozott precedensértékű döntést egy szintén magyar devizahiteles ügyében, mely szerint ha a banktól nem kapták meg a megfelelő tájékoztatást az árfolyamkockázatokról, úgy az eredetileg adott kölcsön összege felett vissza kell kapják a pénzt.