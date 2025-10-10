Az Európai Unió Bíróságának precedensértékű döntése szolgáltatta az alapot az adósoknak kedvező ítéletre.
Világszínvonalú kötszerek beszerzéséhez nyújt segítséget az UniCredit Bank a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálatnak. Az égési sérülések okozta fájdalmakat gyorsan és hatékonyan csökkentő kötszerek nagyon drágák, de a mintegy 1,5 millió forintos adomány egy évi szükségletet fedez.
Másodfokon is pert vesztett az UniCredit Bank Hungary Zrt., az eljáró Fővárosi Ítélőtábla kedden kihirdetett határozatában helyben hagyta az általa javított elsőfokú ítéletet, amely szerint tisztességtelenek a pénzintézet általános szerződési feltételei.
Magyarországon az ügyfelek 60 százaléka még mindig a bankfiókban intézi a pénzügyeit. Az elektronikus csatornák azonban lassan átveszik a vezető szerepet a bankolásban. A bankfiók helyett már inkább az internetbank, a mobilbank és az okostelefonra letölthető alkalmazás élvez előnyt a mindennapi bankügyek során.