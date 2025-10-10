Hódít az e-bankolás

Magyarországon az ügyfelek 60 százaléka még mindig a bankfiókban intézi a pénzügyeit. Az elektronikus csatornák azonban lassan átveszik a vezető szerepet a bankolásban. A bankfiók helyett már inkább az internetbank, a mobilbank és az okostelefonra letölthető alkalmazás élvez előnyt a mindennapi bankügyek során.