Végrehajtásokat függesztenek fel a bíróságok

Kitört a bankpánik - ez a véleménye Léhmann Györgynek. A siófoki ügyvéd korábbi devizaadós ügyfeleinél sorra jelentkeznek a bankok egyezségi ajánlattal, olykor egészen szürreálissal. Az egyik, az OTP Bankkal perben álló adósnak azt írta a pénzintézet: az eddig követelt 21 millió forint harmadával, 8 millióval is megelégszik – állította a Népszavának Léhmann. A devizaperekre szakosodott ügyvéd szerint a bankok „megneszelték”, hogy a magyar bíróságok több kérdésben is állásfoglalást várnak az Európai Unió bíróságától a devizahitel-szerződésekkel kapcsolatban. S azt is jól tudják, hogy a hazai bíróságok sorra függesztik fel a pereket és egyben a végrehajtásokat.