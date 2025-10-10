Meglepetés Nobel-békedíj a venezuelai Vasladynek

Venezuela;Nobel-békedíj;María Corina Machado;

Minden bizonnyal kevesen számítottak arra, hogy a venezuelaiak demokratikus jogaiért harcoló María Corina Machado kapja a 2025-ös Nobel-békedíjat.

Hőn áhított Nobel-békedíja nélkül maradt Donald Trump amerikai elnök, az elismerést ugyanis egy teljesen váratlan szereplő kapta: a venezuelai ellenzék fáradhatatlan vezetője, María Corina Machado, akit a venezuelai Vasladynek is szoktak becézni. Az indoklás szerint „a venezuelai nép demokratikus jogainak fáradhatatlan védelméért és a diktatúrától a demokráciához vezető igazságos, békés átmenetért folytatott küzdelméért” kapta az elismerést.

María CorinaMachadot itthon kevesen ismerik, ám Latin-Amerikában évtizedek óta Hugo Chávez egykori venezuelai diktátor egyik legfőbb ellenfeleként emlegetik. Ezt maga Chávez is elismerte, aki a befolyásos acélkohászati céggel rendelkező családból származó Machadót a szöges ellentettjeként, „finomkodó burzsoáként” jellemezte, aki az "imperialista Egyesült Államok egyik eszköze. Machado ezzel nem foglalkozva mindig is úgy határozta meg magát, mint egy politikus, aki a demokrácia útjára terelné Venezuelát, mielőtt a chávizmus Kubát csinál az országból.

Az 58 éves, háromgyermekes anya egy éve bujkál, azóta, hogy az illegitim módon újraválasztott, buszsofőrből lett Chávez-utód, Nicolás Maduro államfő a tavaly elcsalt választások után üldözni kezdte. A Nobel-bizottság vezetője, Jørgen Watne Frydnes kiemelte, hogy Corina Machado kulcsfontosságú figura volt a venezuelai ellenzék összefogásában, mivel előtte az mélységesen megosztott volt.

2012-ben még Henrique Capriles volt az ellenzék vezéralakja, Machado radikális hozzáállása, vagyis tömegtüntetések szervezése vagy akár az erőszak alkalmazásának gondolata a demokrácia érdekében nem segítette őt a békésebb átmenetre vágyó ellenzék köreiben. Aztán két évvel később jött a fordulat: Machado kampánya középpontjába helyezte a közel már nyolcmillió elmenekülő, kivándorló venezuelait, ezzel megnyerve a nép támogatását, amit az ellenzék sem tudott figyelmen kívül hagyni.

Kicsit hátrébb lépve: Machado 1967-ben született a venezuelai fővárosban, Caracasban. Édesapja az acéliparban dolgozott, édesanyja pszichológus. Henrique Machado Zuloaga a neves SIVENSA nevű cég tulajdonosa volt, amit 1948-ban alapított és a 90-es évek elejére a legnagyobb acéltermelővé vált Venezuelában, egészen a kormány általi államosításokig. María Corina Machado ipar mérnökként végzett, majd az Andres Bello Katolikus egyetemen tanított. Közügyekkel 1992-ben kezdett el foglalkozni, ekkor alapította meg a Fundación Ateneat, amely a hátrányos helyzetű utcagyerekeknek volt hivatott segíteni. 2002-ben társ-alapítója lett a Súmate nevű választási megfigyelő szervezetnek, amely évtizedek óta dokumentálja és figyeli a venezuelai választásokat. Ekkor otthagyta a non-profit szervezeteket, hogy ne szennyezze be őket a politikai állásfoglalása. A Súmate megalakulása egyébként egy véletlen eredménye volt: Machado és a másik pártalapító, Alejandro Plaz összefutottak, szóba került, mennyire aggódnak Venezuela jövőjéért, és perceken belül arra jutottak: tenniük kell valamit.

Machado később csatlakozott a Vente Venezuela (Gyere, Venezuela!) mozgalomhoz, de 2012-ben radikális nézetei miatt nem őt választották ellenzéki elnökjelöltnek. A jelzőt a fent már említett okok mellett arra is alapozták, hogy állítólag jelen volt a Miraflores elnöki palotában amikor 2002-ben Chávez ellen puccskísérlet hajtottak végre. Ezt Machado a mai napig tagadja. De érdekes kettősség volt ez egy olyan országban, ahol a puccskísérlet "áldozata", vagyis Chávez maga is puccskísérletek után került hatalomra. 2005-ben napvilágot látott egy fotó is, amin az Ovális Irodában ül George W. Bushsal, amivel a Chávez-pártiaknak az amerikai imperializmus képviselője lett, az ellenzéknek viszont egy potenciális vezető-jelölt.

Hugo Chávezzel neki volt a legerősebb szóváltása a parlamentben, egyenesen tolvajnak nevezte 2012-ben az akkori elnököt, aki egy évvel később meghalt. Utódja, a ma is hatalmon lévő Nicolás Maduro 2013-as győzelmekor a venezuelai ellenzék rájött, hogy a chávisták kezében lévő választási rendszeren keresztül esélytelen a rendszerváltás. A Machado, Leopoldo López és Antonio Ledezma által alapított La Salida (A kiút) mozgósítani kezdte a tömeget, amik véres utcai harcokhoz vezettek. A diáktüntetések 2014 májusában egy hónapra megbénították az országot, amire a kormány brutális választ adott: 44 ember meghalt és rengetegen kerültek börtönbe. Leopoldo Lópezt letartóztatták (2019-ben az ellenzéki felkelésben kiszabadították házi őrizetéből, azóta száműzetésben él), Machadot pedig a hatalom kényszerrel kizárta a nemzetgyűlésből.

Az új Nobel-díjas 2023-ban, az ellenzék összefogása érdekében kicsit enyhített nézetein, és megpróbált (ha már neki megtiltotta a kormányzat) támogatásával több más ellenzéki jelöltet a közös ellenzéki koalíció, a Plataforma Unitaria (Egyesítő Rendszer) színeiben, demokratikus úton hatalomra juttatni. Hiába.

Idén év elején Machado előmerészkedett a bujkálásból, hogy részt vegyen egy caracasi tüntetésen. A rezsim azonban erőszakkal elfogta, bántalmazta, kihallgatta, majd elengedte. Az esetet a Maduro-kormány tagadta, a Human Rights Watch azonban fotó és videófelvételek hitelesítésével megerősítette, hogy az eset megtörtént. Machado azóta az országon belül bujkál, így nem valószínű, hogy személyesen át tudja majd venni a díjat.