Patti Smith szabadverssel köszöntötte a friss irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlót

2025-10-10 15:54:00 CEST

Az amerikai énekesnő, képzőművész és író évekkel ezelőtti kávézásukra emlékezve írta megható sorait.

Patti Smith is gratulált Krasznahorkai Lászlónak a frissen elnyert Nobel-díjához, Instagramon osztott meg egy képet 2021-ből, amikor Velencében közösen kávéztak az íróval – vette észre a 24.hu, ahogy a fotó mellé írt szabadverses köszöntést is.

Az amerikai énekesnő korábban több alkalommal is kifejezte már Krasznahorkai és munkássága iránti szeretetét, tavaly decemberben például ő olvasott fel az író Herscht 07769 című regényének New York-i könyvbemutatóján, és most azt írta róla:

„Ez egy

kávézás

Krasznahorkai Lászlóval

Velencében, 2021-ben. Most

ez a szerény, lassú léptekkel haladó

farkas Nobel-díjas.

Nemes választás a Nobel-bizottságtól.

Emeljük poharunkat

tiszteletére! Fekete kávé és az ő

gyengéd, csintalan mosolya.

Gratulálok!!!!”

Patti Smith többször is koncertezett Magyarországon, először a Sziget Fesztiválon 1998-ban, majd 2021-ben a Müpában, és ha már Nobel-díj: 2016-ban Bob Dylan irodalmi elismerését ő vette át 2016-ban, Stockholmban.