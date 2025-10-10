Patti Smith szabadverssel köszöntötte a friss irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlót

Patti Smith is gratulált Krasznahorkai Lászlónak a frissen elnyert Nobel-díjához, Instagramon osztott meg egy képet 2021-ből, amikor Velencében közösen kávéztak az íróval – vette észre a 24.hu, ahogy a fotó mellé írt szabadverses köszöntést is.
Az amerikai énekesnő korábban több alkalommal is kifejezte már Krasznahorkai és munkássága iránti szeretetét, tavaly decemberben például ő olvasott fel az író Herscht 07769 című regényének New York-i könyvbemutatóján, és most azt írta róla:
„Ez egy
kávézás
Krasznahorkai Lászlóval
Velencében, 2021-ben. Most
ez a szerény, lassú léptekkel haladó
farkas Nobel-díjas.
Nemes választás a Nobel-bizottságtól.
Emeljük poharunkat
tiszteletére! Fekete kávé és az ő
gyengéd, csintalan mosolya.
Gratulálok!!!!”
Patti Smith többször is koncertezett Magyarországon, először a Sziget Fesztiválon 1998-ban, majd 2021-ben a Müpában, és ha már Nobel-díj: 2016-ban Bob Dylan irodalmi elismerését ő vette át 2016-ban, Stockholmban.