Krasznahorkai László: Az egész életem a helyesbítésekről szól

2025-10-09 16:27:00 CEST

Boldog, nyugodt és ideges egyszerre, ez az első nap, hogy Nobel-díjasként tudhatja magát – mondta első megszólalásában a magyar író.

Nagyon boldog, nyugodt és ideges vagyok egyszerre - mondta Krasznahorkai László a svéd közszolgálati rádiónak az első nyilatkozatában, amelyet az irodalmi Nobel-díj elnyerése után adott. – Tudja, ez életem első napja, amikor Nobel-díjat nyertem – mondta, hozzátéve, így aztán most nem tudja, mi fog következni a jövőben.

A kérdésre, hogy miért kezdett el írni, Krasznahorkai László úgy válaszolt: nagyon öreg már, nem tudja felidézni pontosan, de íróként a fantáziáját használja, szóval válaszol. Először csak egyetlen könyvet akart írni, nem tervezte úgy, hogy író lesz, de a Sátántangóval nem volt igazán megelégedve, ezért megírta következő művét, hogy kijavítsa az első hibáit, majd a harmadikat, hogy kijavítsa az első kettőéit. Egész élete a helyesbítésekről szól – jellemezte magát.

Kérdésre válaszolva kifejtette, azt reméli, hogy Nobel-díja mindenki számára hoz egy kis boldogságot majd Magyarországon.

Mint beszámoltunk róla, Krasznahorkai László kapta a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat. A hivatalos indoklás szerint a magyar író az imponáló látnoki prózájáért részesült az elismerésben, amelyik az apokaliptikus terror közepette világít rá a művészet jelentőségére.