Összeomlott a nézettség, nem sokan kíváncsiak a fideszes Harcosok órájára

Németh Balázs

2025-10-10

Politikai hirdetés nélkül nem megy.

Egy ideje már tudni lehet, hogy a Fidesz kommunikációs csodafegyvereként beharangozott Harcosok órája című műsor - ahol az állami médiás híradósból lett Fidesz-frakciószóvivő, Németh Balázs beszélget kormánypárti politikusokkal - organikus úton aligha váltja be a hozzá fűzött reményeket. Azóta viszont a Meta hivatalosan meg is szüntette a politikai hirdetéseket, ami világossá tette, hogyan is néz ki a valós érdeklődés a műsor iránt - hívta fel a figyelmet a Telex.

A Facebook anyacége október 6-án lőtte le a politikai hirdetéseket a közösségi platformon. Hogy aztán ennek az intézkedésnek a kiskapuit a Fidesz milyen könnyen fogja megtalálni - a hasonló döntést hozó Google esetében például akadnak ilyenek - az egyelőre nem világos, mindenesetre az új szabályok hatályba lépése óta eltelt néhány napban megmutatkozott, hogy a rá költött hirdetési pénzek nélkül a Harcosok órája bizony nem sok embert érdekel. A Telex egy grafikonon ábrázolta is az egyik pillanatról a másikra történő orra esést- E szerint

október 2-án a Gulyás Gergellyel készült anyagot még 239 700-an látták, aztán október 6-án a Kövér Lászlónak már csak 11 100 kattintásra tellett. Ez a következő napokban tovább apadt, Nagy István már csak 8000 megtekintést, Szentkirályi Alexandra 3800-at, Szijjártó Péter pedig már csak 3100-at produkált. Igaz, ez utóbbi videót csak tegnap töltötték fel.

A Telex összesítése szerint a hirdetési stop óta lement négy epizód nézettsége átlagosan 6500 volt, míg az azt megelőző 15 rész átlaga 182 900, ami azt jelenti, hogy a nézők több mint 96 százaléka egyik napról a másikra elpárolgott.

A lap hangsúlyozza, hogy ez aligha áll összefüggésben a meghívottak személyével, hiszen előtte és utána is a kormánypárt különböző nagyágyúi fejtették meg a műsorban az ország és a világ történéseit. A hirdetések eltűnése mellett ugyanakkor szerepe lehet a a rossz szerkesztői döntéseknek is, ugyanis az adásokat hétköznap reggel 7:30-kor élőzik, ami természetesen nem éppen csúcsidő. És bár az adásokat természetesen vissza lehet nézni, ha az algoritmus azt tapasztalta, hogy csekély volt az érdeklődés, akkor később sem fogja igazán ajánlgatni a nézőknek. A lap szerint az sem éppen logikus, hogy az adásokat Németh Balázs személyes Facebook-oldalával futtatják, amelynek kevesebb mint 70 ezer követője van, szemben például a Fidesz központi oldalának 420 ezer követőjével. A lap az átlag 6500-as nézettségű videókkal összehasonlításképpen megjegyzi, hogy Magyar Péter az ország bármelyik tetszőleges szegletéből bejelentkezve egy élő videóval gyakorlatilag nem szokott 200 ezres nézettség alatt produkálni - amely ráadásul egy organikus adat.

A Telex megjegyzi azt is, hogy Németh Balázs amúgy most is futtat különböző hirdetéseket, de ezek már nem a Harcosok óráját népszerűsítik és hivatalosan nem is a Fidesz fizeti, hanem Pintér Gábor XV. kerületi fideszes politikus, választókerületi elnök, akit 2019-ben jogerősen elítéltek becsületsértésért. A jövő évi országgyűlési választásokon Németh Balázs ebben a választókerületben fog elindulni.