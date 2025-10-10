gazdaságpolitika;energetika;egyeztetés;Shell;Magyar Péter;Tisza Párt;Kapitány István;

2025-10-10 15:09:00 CEST

Magyar Péter a gazdaság és az energetika kérdéseiről egyeztetett Kapitány Istvánnal

A világon a legmagasabbra jutott magyar cégvezető szavai sokat segíthetnek a Tisza Párt kormányzásra készülő elnökének.