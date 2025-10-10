Magyar Péter a gazdaság és az energetika kérdéseiről egyeztetett Kapitány Istvánnal

Ma hosszan egyeztettem gazdasági és energetikai kérdésekben Kapitány Istvánnal, a valaha volt legmagasabbra jutó magyar üzletemberrel – tett közzé mindenről egy kávézós, mosolygós fotót és Magyar Péter. Arról, hogy a terveik szerint kormányzásra készülő Tisza Pártban, vagy egy esetleges választási győzelem utáni gazdaságpolitikában lehet-e szerepe a Menedzserszövetség jelenlegi elnökének, a Facebook-posztban még csak egy utalás sem szerepelt.
– Kapitány István 37 éven keresztül dolgozott a Shellnél, tíz éven keresztül volt a világ egyik legnagyobb vállalatának globális alelnöke. A világ első számú mobilitási üzletágát irányította félmillió munkavállalóval és 85 országban több mint 45 000 kereskedelmi egységgel – mutatta be a tapasztalt cégvezetőt a pártelnök.
A Tisza Párt és Kapitány István közötti jó kapcsolatot azonban nem csak a közzétett fotó támasztja alá, hanem az is, hogy a Shellnél néhány évvel ezelőtt a cégvezető és Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője a Shell magyarországi és szlovéniai mobilitásért felelős üzletágvezetőjeként együtt dolgozott. Erről tanúskodik lapunk 2021. május 4-i cikke is, amelyben tudósítottunk Kapitány István, az olajcsoport globális mobilitási alelnöke, Solti Andrea, a Shell Hungary elnöke és Bujdosó Andrea közös sajtótájékoztatójáról.