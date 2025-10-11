Ez még nem igazi győzelem: megugorhat a devizahiteles perek száma a minapi bírósági ítélet után, nagy rohamra azonban nincs kilátás

devizahitel;ügyvéd;Fővárosi Törvényszék;

2025-10-11 16:11:00 CEST

Ha valaki tíz éve visszafizette a kölcsönét – hiába jóval többet, mint amit eredetileg felvett –, az ma már nem tud majd eljárást kezdeményezni.

A napokban elsőfokon pert nyert egy devizahiteles család az UniCredit Bankkal szemben. A 24.hu beszámolója szerint a hitelintézet ügyfele 20,5 millió forintot vett föl még 2007-ben. A hitel után viszont több mint 61 milliót fizetett vissza. A Fővárosi Törvényszék az Európai Unió Bírósága által nemrégiben hozott döntés alapján hozta meg az említett ítéletét, amelynek értelmében a befizetések csaknem kétharmada, vagyis a felvett hitel nominális összege fölötti tétel, 40,7 millió forint visszajár. Az ítélet nem jogerős, de ha azzá válik, akkor a banknak csakugyan utalnia kell a szóban forgó tételt.

A család a bíróság előtt arra hivatkozott, hogy a hitel felvételekor hiányos és tisztességtelen tájékoztatást kaptak a kölcsönnel kapcsolatos árfolyamkockázatokról. Az, hogy ez nem így történt, a banknak kellett volna bizonyítania, ami nem sikerült. Az eljárás során tanúként a bank akkori ügyintézőit is beidézték, ám nem emlékeztek a csaknem két évtizeddel ezelőtti ügylet körülményeire, és az adósokra sem. Az utóbbiakat képviselő Bihari Krisztina ügyvéd szerint a bíróság végül ebben az esetben azért nem fogadta el az UniCredit tájékoztatásról szóló érvelését, mert az az árfolyamkockázati nyilatkozat, amelyet aláírattak az adósokkal, elbagatellizálta az árfolyamváltozással járó kockázatot.

A hitelintézet ráadásul nem küldte ki előre a tájékoztatást, így azt a szerződéskötés napján írták alá az ügyfelek. (A lap megjegyzi, hogy a bankoknak a kimerítő tájékoztatásról szóló bizonyítását hasonló esetekben jellemzően elfogadja a bíróság.)

Mint a Népszava is beszámolt róla, az Európai Unió Bírósága (EUB) idén tavasszal precedens­értékű döntést hozott egy szintén 2007-re visszanyúló magyarországi devizahiteles ügyben. Akkor sem kaptak megfelelő tájékoztatást az árfolyamkockázatról a hitelfelvevők. Az EUB végül arra jutott, hogy az adósoknak kizárólag azt az összeget kell visszafizetniük a hitelnyújtók számára, amit forintban felvettek, mindennemű kamatok és egyéb tételek nélkül. Az ezen tétel fölötti összegek pedig visszajárnak.

Július közepén ugyanakkor nyilvánosságra hozták a Kúria jogegységi határozatát, amely meghatározza, hogyan kell a magyar jogrendszerben alkalmazni az Európai Unió Bíróságának április végi, devizahiteles ügyben meghozott döntését.

Ebben pedig a Kúria egyértelművé tette, hogy nem nyitott a devizahitelesek jog­értelmezésére. Helyette megmarad annál, amely szerint csak az elmaradó tájékoztatás miatt lehet megsemmisíteni a szerződéseket.

Ahogy a fentebb említett esetnél történt.

A mostani ügy kapcsán a Népszavának Téglásy Balázs, devizahiteles és kártérítéses esetekkel is foglalkozó ügyvéd elmondta, hogy a fejlemények nyomán várható, hogy megnövekszik a károsultak érdeklődése. Ez már tavasszal is érzékelhető volt, amikor az EUB döntése visszhangot kapott. Fontos az elszámolás – jegyezte meg –, vagyis amit az EUB is egyértelműen kifejtett: ha nem volt megfelelő a tájékoztatás, akkor a forinthitel fölötti tételek teljes egészében visszajárnak az ügyfeleknek. Hozzátette, hogy amennyiben van aláírt szerződés a tájékoztatás meglétéről, akkor is bizonyítható: az nem volt megfelelő, de azért ez jóval nehezebb folyamat. Ilyenkor egyébként a hitelfelvevőre hárul a feladat, hogy ennek nem megfelelő módját igazolja. Ez egyébként az autóhitelek esetében könnyebben megtörténhet, mert azok a szerződések jellemzően „gyengébbek” – tette hozzá.

Egy eddig kevéssé fókuszba került, ám a károsultak számára fontos körülményre is felhívta a figyelmet Téglásy Balázs. Ilyen, a fentiekhez is hasonló perek csak abban az esetben indíthatóak, ha a hitelügylet valamilyen formában még folyamatban van vagy öt évnél nem régebben zárult le. Ha valaki például tíz éve visszafizette a kölcsönét – hiába jóval többet, mint amit eredetileg felvett –, az ma már sajnos nem tud majd eljárást kezdeményezni – tette hozzá. Megjegyezte, ha tényleg jelentősen megnőne a bíróságok előtt az ilyen ügyek száma, akkor sem tud olyan helyzetet elképzelni, hogy ezek hatására a hazai bankrendszer stabilitása bármilyen csorbát szenvedne.