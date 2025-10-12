Mini szupernóva-roppanások: így készül az extrudált kenyér már több mint negyven éve

Abony;egészséges táplálkozás;ételérzékenység;Abonett;extrudált kenyér;

2025-10-12 19:34:00 CEST

Pest vármegye délkeleti szegletében, Abonyban jártunk, hogy a sokak által ismert és szeretett extrudált kenyér, az Abonett készítésének nyomába eredjünk. A kultikus magyar márka egy jóízű, egyúttal egészségtudatos alternatívát kínál, amely főképp reggelire és uzsonnára, diétás étrendekre ajánlott, továbbá az ételérzékenyek is fogyaszthatják.

Az Abonett Kft. elődjét, az abonyi Újvilág Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szövetkezetet még 1949-ben alapították, és az 1970-es évekig klasszikus növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkoztak. A szövetkezet ezután magasabb hozzáadott értékű termékek gyártásába kezdett, és az 1980-as évek közepétől különféle édesipari termékekkel jelent meg, mint például az országos szinten is igen népszerűvé vált Négercsók (aminek ma már a nevével is lennének gondok – a szerk.), és amit egészen 2015-ig lehetett kapni.

Erre én is emlékszem, kedves gyerekkori emlékeim közé tartoznak a közös családi „négercsókozások”.

Modern kori igények

– Az Abonett az 1980-es években tűnt fel a boltok polcain. Az akkori élelmiszeripar egyik nagy kihívása volt, hogy olyan termékeket állítson elő, amelyek egyszerre felelnek meg a modern táplálkozási elveknek és a fogyasztók igényeinek. Ezek között lehet említeni a gabonaalapú étrendet, a könnyen emészthető és a diétás jelleget – árulta el Szebeni Zoltán közgazdász, aki testvérével, Ákossal édesapjuk nyugdíjba vonulása, azaz 2019 óta vezeti a céget.

Az 1980-as évek környékén még nem beszélhettünk a maihoz hasonló tudatos egészségmegőrző étrendekről, de a zsírszegény és könnyű ételek iránti növekvő igény megnyitotta a piacot a cég számára, amely egyre sikeresebbé vált.

Nem is gondolnánk, de 1986 óta van jelen az élelmiszerüzletek polcain az extrudált kenyér, aminek az előállítására egyre inkább szakosodtak.

Ma már többféle ízben – és nemcsak kenyérszelet, hanem például szendvics formájában is – kapható. A termékek gyártását és forgalmazását is ellátó vállalkozás mintegy 50 dolgozónak ad munkát, akik közösséget is alkotnak: ismerik egymást, tudnak a másikról, segítik egymást. A vállalat helyben sportrendezvényeket, iskolai és óvodai programokat, jótékonysági esteket, illetve triatlonos edzéseket és versenyeket is támogat.

Robbanásszerű növekedés

Köpenyben, lábzsákban és hálós sapkában – a szigorú előírásoknak eleget téve – lépünk be az üzemhelységbe Szebeni Ákossal, Zoltán testvérével, aki a gyártás folyamatának titkaiba avat be. Először egy tisztítógép segítségével megtisztítják a gabonaszemeket, amit közvetlenül az épület mellett álló silóból vezetnek ide egy csövön keresztül. Ezután a gabonaszemeket zárt térben, gőz segítségével nagy nyomásra (mintegy 10-15 bar) melegítik, és magas hőmérsékletre (100–176 fok fölé) hevítik.

A szemeket ezután kivezetik a gépből, közben a nyomást és a hőmérsékletet is hirtelen csökkentik, amelynek hatására a szemek robbanásszerűen „megnőnek”, és gőzölögve kijön a gépből az elkészült extrudált kenyérlap. Ez a puffasztás folyamata, amely biztosítja a kenyér roppanós, könnyű szerkezetét, továbbá, hogy adalék anyagok nélkül is eltartható legyen – az Abonett ugyanis semmilyen mesterséges tartósítószert nem tartalmaz. Emellett a szeletek az eljárás során a gabona természetes ízét és rosttartalmát is megőrzik – tudtuk meg Szebeni Ákostól.

Szebeni Zoltán személyes kedvence a mogyorós szendvicsszelet, amelynél két extrudált kenyérlap közé mogyorós tölteléket töltenek (látogatásunk során is éppen ilyet állítottak elő). A vállalkozás a hazai mellett a külföldi piacon is hódít: az előállított termékek mintegy 20 százalékát exportálják. A legtöbb Abonett-terméket Romániába viszik, és nem sokkal marad le Olaszország és Szerbia. Termékeik Libanonba, Izraelbe és Jordániába is eljutnak, bár a Közel-Keleten jelenleg is folyó háború a kivitelt is nehezíti. A külföldre szállított termékek többsége azonban nem Abonett néven található meg a polcokon, minden országban a helyi piaci elvárásoknak és adottságoknak megfelelő, más-más néven kaphatók.

Változatosság, egyszerűség

Az Abonett termékei rendkívül sokoldalúak: fogyaszthatók önmagukban, szendvicsalapként, vagy akár levesek, édességek, zöldségek, felvágottak mellé is. A mai kínálatban már nemcsak a klasszikus natúr változatok találhatók meg, hanem rozsos, teljes kiőrlésű, gluténmentes, bio, proteines, vagy zöldséges fűszerrel gazdagított verziók is. Többféle fogyasztói igényt tudnak kielégíteni: a diétázók alacsony kalóriatartalmú, telítő, rostban gazdag ételhez jutnak, a sportolóknak könnyen emészthető, gyors és magas szénhidrátforrást jelent, a gyerekeknek egészséges nassolnivaló a csoki és a chips helyett, a glutén- vagy laktózérzékenyeknek pedig megfizethető, minőségi és biztonságos táplálékforrás.

Napjaink étkezési kultúrájában egyre inkább előtérbe kerül a rostbevitel is, amely a magyar lakosság étrendjében rendkívül alacsony, ami számos egészségügyi problémához vezethet,

mint például szív- és érrendszeri betegségek, anyagcserezavarok, székrekedés, illetve növelheti a vastagbélrák kockázatát. Az Abonett-termékek rendszeres fogyasztása hozzájárul a napi szükséges rostbevitelhez, így javítja az emésztést és csökkenti a betegségek kialakulásának kockázatát. A vállalkozás pedig újabban elkezdte keresni a kapcsolatot egyetemekkel is, amivel a fejlesztések kutatásalapú bázisát tudnák biztosítani. Dietetikusuk, Andor Zsófia ajánlásával már most is számos étkezési tanács, recept érhető el az Abonett közösségi felületein. Az Abonett nemcsak élelmiszer, hanem kultikus magyar márka is. Sokakban pozitív érzéseket kelt, hiszen az iskolai tízórais dobozban vagy a munkahelyi szünetekben rendszeresen előkerült.

Az „Abonett-ropogás” ismerős hang mindenki számára, aki valaha beleharapott egy szeletbe. Az elmúlt évtizedekben folyamatosan igyekeztek alkalmazkodni a változó fogyasztói elvárásokhoz: a modern csomagolás, az új ízek és a fenntarthatósági szempontok – például biotermékek – mind hozzájárultak ahhoz, hogy ne csak megőrizzék helyüket a piacon, de terjeszkedni is tudjanak. Versenyképességüket szintén pallérozza, hogy termékeik hasonló elven készülnek, mint a nyugati országokban népszerű puffasztottrizs- vagy kukoricaszeletek.

A jövő ízei

Az abonyi vállalat kihívásai közé tartozik a folyamatos innováció és a fiatalabb generációk megszólítása. Ebbe a munkába igyekeznek bevonni influenszereket, illetve a közösségi médiát is.

– A mai vásárlók gyakran a gyorsan fogyasztható, trendi snackeket keresik. Ennek fényében az Abonettnél is bevezettük például a kisebb, „on-the-go” csomagolást, valamint a különféle ízesített termékeket – jegyezte meg Szebeni Zoltán. Éppen fejlesztés alatt áll egy új termékük is, az Abonett-snack, amely az olajos chipsek helyett egészségtudatos alternatívát kínál. A cég a fenntarthatóságra is figyelmet fordít: a környezetbarát gyártási folyamatok – napelemekkel termelik meg villamosenergia-szükségletük közel negyedét – mellett az újrahasznosítható csomagolóanyagok bevezetése is hozzátesz a környezetvédelemhez.

Szebeni Zoltántól megtudtuk azt is, hogy a vállalkozás nemrégiben megnyert egy 400 millió forintos uniós élelmiszeriparikomplexum-fejlesztési pályázatot, amit a tároló- és a csomagolási kapacitás bővítésére szeretnének fordítani. A cégvezető hangsúlyozta a helyi közösségek és a kisvállalkozások összefogását és együttműködését is. Az utóbbi években ugyanis egyre kiszámíthatatlanabbá vált a piac, a változó körülmények közepette egyre nehezebb talpon maradni egy vállalkozásnak. A klímaváltozás hatásai miatt pedig évről évre nehezebb olyan kukoricát beszerezni, amely megfelel a szigorú uniós minőségi előírásoknak.