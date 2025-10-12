Heti abszurd: Kémségek kicsiny boltja

– Még lejjebb! Most jött ki a hír, „Szakmaiatlansága miatt bukott le a magyar kormány teljes kémhálózata Brüsszelben”.
– Azt a lekonyult szivarvégit! Szakmaiatlanság? A rohadékok! Méghogy szakmaiatlanság!
– Te jó képességű, most mondom, hogy lebuktunk, pofára estünk, nekirohantunk a falnak, vége a vergődésnek, te meg a szakmai önérzeteddel vagy elfoglalva?
– Naná, hogy persze! Hogy keresünk így munkát máshol?
– Miközben a balettben ugrálunk megint? Sehogy, te kretén!
– De mégis, mi történt?
– Tudom is én!
Mindent a 2009-es Vologya, a Félisten!-projekt szerint csináltunk. A fiúk az Állandó Képviselet diplomatájának fedett hírszerzőjeként megpróbálták beszervezni a brüsszeli Európai Bizottság tisztviselőit. Most meg szegény Péterkém-miniszter a gazdasági bizottságban kénytelen volt viccel elütni az égést.
– Éspedig?
– Hát, hogy jó lenne elkerülni, hogy a belga titkosszolgálat a kék helyett a gyanús lila kategóriába sorolja Magyarországot…
– Hát az nagyon jó lenne! De sikerül?
– Meglátjuk, édes öcsém. A Bizottság vizsgálatot indít.
– Vizsgálat, eh! Mire elkezdik, bevesszük Brüsszelt.
– Vagy a sokadik Xanaxot… ez azért elég meleg lesz.
– A Főni kidumálja, a megafonos srácok meg úgyis túlkiabálják a károgó libernyákokat. Amúgy itthon mi a pálya? Rászakadt már Poloskára a mennyezet az adatszivárgás miatt?
– Ezt is elcsesztük.
– Ne már! Fél évig keccsöltünk éjt nappallá téve, hogy bemártsuk a nyomorult árulót.
– A belső vizsgálatuk kiderítette, hogy az egyik önkéntesük a titkosszolgálatnak dolgozott, és ő lehetett a felelős a szivárgásért.
– Lárifári!
– Szerintem is. Majd azt mondjuk, hogy Brüsszel Peti fogott ember, és már az óvodában is Margaretha Geertruida Zelle fríz származású holland bártáncosnőnek öltözött.
– Oké! Ki az?
– Hol?
– Nem hol, hanem ki?
– Mata Hari, te íkúfájter!
– Szóval változatlan a stratégia? Mielőtt a rajtvonalhoz állhatna, leszedjük?
– Mint tagbaszakadt felszolgáló az ötös asztalt, öcsém, úgy leszedjük!
A Főni-kém nem akarja a választókra a bízni a döntést. Túl sokan értesültek már a létezéséről, és semmi nem fog rajta. Se az árulózás, se a beépített szépség, se a kéttojásozás, se a Tisza-adózás.
Még ez a Kollár nevű nő se lökte őket a vonat alá. Meg a Tarr nevű se. Poloska még mindig talpon.
– És most akkor mi a terv? Ürgebőrbe varrjuk, bedobjuk a Dunába, hogy beszélgethessen az ellenséges békaemberekkel a mi nagy vezérünk és a többi elvtárs meggyilkolásáról, és akkor előugrunk a nyúlból?
– Baromi tréfás, de a bőrünkre megy a játék!
– De a mentelmi ügyeket eddig mind buktuk, a brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel. A Tisza a jövő évi választásnak egy Brüsszelből zsarolt emberrel vág neki. Micsoda szégyen!
– Oké, egyetértünk, de mit csináljunk?
– Fussunk még messzebb!
– Elég már! Mennyi emberünk épült be a Tisza-szigetekbe?
– Ha többel próbálkozunk, nem marad emberünk a polgári körökre.
– Ezt hogy érted?
– Egytől egyig átálltak.
– Még szerencse, hogy van ez a mesterséges intelligencia, mert statiszták már nem vállalták volna semmi pénzért, hogy eljátsszák a Tisza-adó áldozatainak szerepét a videónkban.
– Megvan! És ha választópolgárt klónoznánk az MI-vel?
– És a szavazás napján előmásznak a monitorból, és voksolnak, mintha mi se történt volna? Okos Tóbiás!
– A fejlesztők nagyon ott vannak a szeren, még ez sem kizárt. Ha halott határon túli magyarok is tudtak már szavazni tömegesen, akkor sosem élt emberek miért ne szavazhatnának?
– Jó, legyen ez a B terv. De mi az A?
– A Leginkább Váratlan Fejlemények Ügyosztálya mit mond?
– A LEGVÁRFEJÜ-nek egyelőre csak furábbnál furább ötleteik vannak.
– Mint például?
– Vissza akarják hozni Varga Juditot.
– Komolyan restaurálnák? Balösszekötőként?
– Nem, a Kegyelmi Ügyetlen Digitális Polgári Kör vezetőjeként, tökfilkó! Kormánytag lehet, vagy országoslista-vezető, a Főni meg államfő egy félelnöki rendszerben.
– Van erre idő?
– Idő az mindenre van, ha 2034-ig nem lesz választás.
– 2034-ig nem lesz választás?
– Ha a háborús veszélyhelyzet eszkalálódik a rendszeres ukrán drónberepülések miatt, akkor nem.
– Ukrán?
– Nem, orosz. Eszed mind a penge. De azt mondanánk, ukrán.
– Ennyi?
– Ennyi. Meg van egy olyan ötlet is, hogy a Főni kap egy olyan nyakrögzítőt, mint amilyen a Horn Gyulának volt 1994-ben.
– Képes lenne emiatt összetörni magát?
– Ezt senki se tudja, de természetesen nem fogja, csak felveszi azt a vaskeretet. Ez a látvány 87-13 arányban meghatná a bizonytalan választókat, még az ellenzékiek 0,000055 százalékát is.
– Nem semmi!
– De nem is sok.
– Más ötlet?
– Az MI átrajzolta a szavazókörzeteket úgy, hogy nyolcszázalékos országos hátrányból 93 százalékos választási siker legyen.
– Megnézném én azt a választási térképet.
– Kettő is van, de az elsőnél kicsit kreatív volt a brífelés, és a Dnyepernél ér véget a szabolcsi 4-es vásárosnaményi egyéni választókerület határa.
– És a másik?
– Az olyan, mintha a nagymamám Burda-szabásmintája volna, de azért mutatós.
– Ez mind kicsit bonyolult. Nincs valami tuti nyerő stratégia?
– Már készül a próbavideó, Philip kém rendezi. Ebben a Poloska egy buzi muszlim csecsemőgyilkos a Szőlő utcából, akit az ukrán szervkereskedő gabonadíler ügynökök pénzelnek.
– Nem lesz ez egy kicsit drága?
– Nekünk semmi se drága, édes öcsém.
– Oké. De mindjárt hét. Igazítsuk el a harcosokat, mert a végén még önmagukat kaszabolják le…