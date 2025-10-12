Heti abszurd: Kémségek kicsiny boltja

Heti abszurd;

2025-10-12 08:05:00 CEST

Lebuktunk, basszus! – Hangosabban! Látod, mekkora itt a hajtás! Alig ért véget a moldovai meg a cseh választás, máris gőzerővel dolgozunk a digitális polgári profilok megsokszorozásán. Szóval, mi a stájsz? – Mondom, lebuktunk, basszus! – Basszus! Le?

– Még lejjebb! Most jött ki a hír, „Szakmaiatlansága miatt bukott le a magyar kormány teljes kémhálózata Brüsszelben”.

– Azt a lekonyult szivarvégit! Szakmaiatlanság? A rohadékok! Méghogy szakmaiatlanság!

– Te jó képességű, most mondom, hogy lebuktunk, pofára estünk, nekirohantunk a falnak, vége a vergődésnek, te meg a szakmai önérzeteddel vagy elfoglalva?

– Naná, hogy persze! Hogy keresünk így munkát máshol?

– Miközben a balettben ugrálunk megint? Sehogy, te kretén!

– De mégis, mi történt?

– Tudom is én!

Mindent a 2009-es Vologya, a Félisten!-projekt szerint csináltunk. A fiúk az Állandó Képviselet diplomatájának fedett hírszerzőjeként megpróbálták beszervezni a brüsszeli Európai Bizottság tisztviselőit. Most meg szegény Péterkém-miniszter a gazdasági bizottságban kénytelen volt viccel elütni az égést.

– Éspedig?

– Hát, hogy jó lenne elkerülni, hogy a belga titkosszolgálat a kék helyett a gyanús lila kategóriába sorolja Magyarországot…

– Hát az nagyon jó lenne! De sikerül?

– Meglátjuk, édes öcsém. A Bizottság vizsgálatot indít.

– Vizsgálat, eh! Mire elkezdik, bevesszük Brüsszelt.

– Vagy a sokadik Xanaxot… ez azért elég meleg lesz.

– A Főni kidumálja, a megafonos srácok meg úgyis túlkiabálják a károgó libernyákokat. Amúgy itthon mi a pálya? Rászakadt már Poloskára a mennyezet az adatszivárgás miatt?

– Ezt is elcsesztük.

– Ne már! Fél évig keccsöltünk éjt nappallá téve, hogy bemártsuk a nyomorult árulót.

– A belső vizsgálatuk kiderítette, hogy az egyik önkéntesük a titkosszolgálatnak dolgozott, és ő lehetett a felelős a szivárgásért.

– Lárifári!

– Szerintem is. Majd azt mondjuk, hogy Brüsszel Peti fogott ember, és már az óvodában is Margaretha Geertruida Zelle fríz származású holland bártáncosnőnek öltözött.

– Oké! Ki az?

– Hol?

– Nem hol, hanem ki?

– Mata Hari, te íkúfájter!

– Szóval változatlan a stratégia? Mielőtt a rajtvonalhoz állhatna, leszedjük?

– Mint tagbaszakadt felszolgáló az ötös asztalt, öcsém, úgy leszedjük!

A Főni-kém nem akarja a választókra a bízni a döntést. Túl sokan értesültek már a létezéséről, és semmi nem fog rajta. Se az árulózás, se a beépített szépség, se a kéttojásozás, se a Tisza-adózás.

Még ez a Kollár nevű nő se lökte őket a vonat alá. Meg a Tarr nevű se. Poloska még mindig talpon.

– És most akkor mi a terv? Ürgebőrbe varrjuk, bedobjuk a Dunába, hogy beszélgethessen az ellenséges békaemberekkel a mi nagy vezérünk és a többi elvtárs meggyilkolásáról, és akkor előugrunk a nyúlból?

– Baromi tréfás, de a bőrünkre megy a játék!

– De a mentelmi ügyeket eddig mind buktuk, a brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel. A Tisza a jövő évi választásnak egy Brüsszelből zsarolt emberrel vág neki. Micsoda szégyen!

– Oké, egyetértünk, de mit csináljunk?

– Fussunk még messzebb!

– Elég már! Mennyi emberünk épült be a Tisza-szigetekbe?

– Ha többel próbálkozunk, nem marad emberünk a polgári körökre.

– Ezt hogy érted?

– Egytől egyig átálltak.

– Még szerencse, hogy van ez a mesterséges intelligencia, mert statiszták már nem vállalták volna semmi pénzért, hogy eljátsszák a Tisza-adó áldozatainak szerepét a videónkban.

– Megvan! És ha választópolgárt klónoznánk az MI-vel?

– És a szavazás napján előmásznak a monitorból, és voksolnak, mintha mi se történt volna? Okos Tóbiás!

– A fejlesztők nagyon ott vannak a szeren, még ez sem kizárt. Ha halott határon túli magyarok is tudtak már szavazni tömegesen, akkor sosem élt emberek miért ne szavazhatnának?

– Jó, legyen ez a B terv. De mi az A?

– A Leginkább Váratlan Fejlemények Ügyosztálya mit mond?

– A LEGVÁRFEJÜ-nek egyelőre csak furábbnál furább ötleteik vannak.

– Mint például?

– Vissza akarják hozni Varga Juditot.

– Komolyan restaurálnák? Balösszekötőként?

– Nem, a Kegyelmi Ügyetlen Digitális Polgári Kör vezetőjeként, tökfilkó! Kormánytag lehet, vagy országoslista-vezető, a Főni meg államfő egy félelnöki rendszerben.

– Van erre idő?

– Idő az mindenre van, ha 2034-ig nem lesz választás.

– 2034-ig nem lesz választás?

– Ha a háborús veszélyhelyzet eszkalálódik a rendszeres ukrán drónberepülések miatt, akkor nem.

– Ukrán?

– Nem, orosz. Eszed mind a penge. De azt mondanánk, ukrán.

– Ennyi?

– Ennyi. Meg van egy olyan ötlet is, hogy a Főni kap egy olyan nyakrögzítőt, mint amilyen a Horn Gyulának volt 1994-ben.

– Képes lenne emiatt összetörni magát?

– Ezt senki se tudja, de természetesen nem fogja, csak felveszi azt a vaskeretet. Ez a látvány 87-13 arányban meghatná a bizonytalan választókat, még az ellenzékiek 0,000055 százalékát is.

– Nem semmi!

– De nem is sok.

– Más ötlet?

– Az MI átrajzolta a szavazókörzeteket úgy, hogy nyolcszázalékos országos hátrányból 93 százalékos választási siker legyen.

– Megnézném én azt a választási térképet.

– Kettő is van, de az elsőnél kicsit kreatív volt a brífelés, és a Dnyepernél ér véget a szabolcsi 4-es vásárosnaményi egyéni választókerület határa.

– És a másik?

– Az olyan, mintha a nagymamám Burda-szabásmintája volna, de azért mutatós.

– Ez mind kicsit bonyolult. Nincs valami tuti nyerő stratégia?

– Már készül a próbavideó, Philip kém rendezi. Ebben a Poloska egy buzi muszlim csecsemőgyilkos a Szőlő utcából, akit az ukrán szervkereskedő gabonadíler ügynökök pénzelnek.

– Nem lesz ez egy kicsit drága?

– Nekünk semmi se drága, édes öcsém.

– Oké. De mindjárt hét. Igazítsuk el a harcosokat, mert a végén még önmagukat kaszabolják le…