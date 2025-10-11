Letöltendő börtönt kért az ügyészség a „félmilliárdos tárgyadomb” ügyében

Bócsa;vádemelés;Hadházy Ákos;trágyakupac;

2025-10-11 12:52:00 CEST

Hadházy Ákos szerint az elkövetőknek jó fideszes kapcsolataik lehettek.

Vádat emelt az ügyészség a Bócsa határában lévő modern talajjavító trágyaüzem ügyében, amelyre a Kologarn Kft. 632 millió forint uniós támogatást kapott, s amelyről még 2021-ben Hadházy Ákos közölte, hogy a helyszínen mindössze egy homokkupacot, egy nagyobb trágyahalmazt, egy ipari áramdobozt és a kötelező uniós táblát találta.

A KecsUP korábbi cikke szerint arról mindeddig kevés szó esett, hogy a kifizetett 474 millió forint állami előleg visszakövetelése megtörtént-e, vagy még mindig bottal ütik a közpénz nyomát, mindenesetre az ügy jelenleg a Kecskeméti Törvényszéken van. A beszámoló szerint a bócsai, „metagenomikai alapon optimalizált, termesztéstechnológiai-specifikus szerves talajkondicionáló fejlesztése” című projekt soha nem valósult meg, a gazdák elestek egy korszerű, természetes alapú talajjavítótól, amely részben orvosolhatta volna a Homokhátság mezőgazdasági problémáit, miközben kifizettek rá közel félmilliárd forintot.

Hadházy Ákos a cikket megosztva most arról írt, többen jelezték neki, hogy az elkövetőknek jó politikai kapcsolatai voltak. Ezt életszerűnek is tartja, szerinte ekkora támogatást nem valószínű, hogy kiosztottak volna fideszes hátszél nélkül. Ráadásul az elkövetők ellen már a támogatás megítélésekor büntetőeljárás zajlott egy másik, 6 milliárd forintos, mezőgazdasági támogatásokat érintő költségvetési csalás ügyében - fűzi hozzá.

A független országgyűlési képviselő megjegyezte: „az általam bemutatott több száz pofátlan csalás közül ez az eset mindössze a harmadik, ahol bíróság elé kerülnek az elkövetők és az első, ahol letöltendő börtönt kértek.” Hozzátette ugyanakkor, hogy a kecskeméti ügyészségnek köszönhető Simonka György és Boldog István bukása is. „Sajnos emlékezzünk meg arról is, hogy a korábbi főügyészt, Nánási Lászlót furcsa körülmények között ki is rúgta Polt (Péter), és aztán könyvtárosként követett el öngyilkosságot. A bócsai nyomozás már a tragikus halála után történt” - emlékeztetett az ellenzéki politikus.