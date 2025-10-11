Leállt a vonatforgalom a székesfehérvári állomáson áramszünet miatt

A székesfehérvári vasútállomáson – a szolgáltató előre nem jelzett áramszünete miatt – nem működik a biztosítóberendezés, ezért átmenetileg szünetel a vonatforgalom - tájékoztatott a Mávinform.
Az állami vasúttársaság honlapján közzétett közleményben leszögezték, a szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán, a forgalom újraindításán.
A történtek miatt a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa, a Székesfehérvár-Tapolca, a Székesfehérvár-Veszprém-Szombathely, a Székesfehérvár-Komárom, a Székesfehérvár-Pusztaszabolcs és a Székesfehérvár-Sárbogárd vonalakon jelentős késésekre, hosszabb menetidőkre, kimaradó járatokra és pótlóbuszos utazásra is számítani kell szombat délelőtt.
A pótlóbuszok főként Székesfehérvár és Gárdony, valamint Székesfehérvár és Szabadbattyán között közlekednek. A Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa és a Székesfehérvár-Tapolca vonalakon szombaton helyjegy nélkül lehet utazni a feláras vonatokon - közölték.
A közlemény alapján rövid egymásutánban kétszer is előállt ugyanaz a hiba: először a reggeli órákban, amelyet követően háromnegyed 9-kor enyhébb korlátozásokkal újraindult a forgalom, azóta pedig megint leállt az egész.
Frissítés (10:25)
Korlátozásokkal - megindulhatott a vonatforgalom a székesfehérvári vasútállomáson. Így a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa, a Székesfehérvár-Tapolca, a Székesfehérvár-Veszprém-Szombathely, a Székesfehérvár-Komárom, a Székesfehérvár-Pusztaszabolcs és a Székesfehérvár-Sárbogárd vonalakon kialakult 30-60, esetenként 60-90 perces késések fokozatosan csökkennek. Szombat kora délutánig helyreállhat a menetrend, addig késésekre, forgalmi változásokra még számítani kell.