Kunhalmi Ágnes: Tisztelt miniszterelnök úr! El kell keserítenem önt

2025-10-11 15:57:00 CEST

Az MSZP parlamenti képviselője, volt társelnöke nem fogja hagyni, hogy a Fidesz nyerjen a külső-pesti kerületekben.

„Dél-Pesten továbbra sem kérnek az ön politikájából, sem a XVIII. kerületben, sem Kispesten. Az itt élők is mindennap a saját bőrükön érzik, hogy mit okozott nekik az ön elszegényítő politikája, hogyan lopja ki a zsebükből azt a pénzt, amit utána zsebre tesznek az oligarcha barátaival” – írta szombat délutáni Facebook-posztjában Kunhalmi Ágnes, miután kiderült, hogy Orbán Viktor személyesen kezdett el kampányolni a külső budapesti kerületek megnyeréséért.

Az MSZP volt társelnöke, Budapest 15. számú országos egyéni választókerületének a parlamenti képviselője szerint a miniszterelnök pontosan tudja, hogy mind a XVIII., mind a XIX. kerület az elmúlt önkormányzati és országgyűlési választásokon a kormányváltás legerősebb bástyája volt, a Fidesz ezért is rajzolta újra aljas módon a választókerületi határokat, hogy ezzel is gyengítse a dél-pesti ellenzéki képviseletet, és hogy csökkentse a dél-pesti választópolgárok parlamenti súlyát. „Nem fogjuk, nem fogom hagyni, hogy megnyerje ezeket a választókerületeket! Harcolni fogok!” – zárta Facebook-posztját Kunhalmi Ágnes.

Orbán Viktor szombat délelőtt a pesterzsébeti piacon mintegy 100 híve és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter társaságában indította el azt a reggel bejelentett aláírásgyűjtést, amelyet az Európai Unió állítólagos háborús tervei ellen hirdetett meg. A miniszterelnök elismerte, hogy a Fidesz szénája nem áll jól Budapesten, de úgy gondolja, a külső kerületekben az ellenfeleikkel azonos eséllyel vágnak neki a választásnak. Hozzátette: a külső kerületek mandátumait „be kell húzni”, és arra biztatta a megjelenteket, szavazzanak Földesi Gyulára, a Fidesz választókerületi elnökére.