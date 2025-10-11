Már öt lakást vásároltak a tavalyi influenszertüntetésen összegyűlt pénzből

lakhatás;adományozás;Utcáról Lakásba Egyesület;kegyelmi botrány;

2025-10-11 14:21:00 CEST

Tavaly a kegyelmi botrány nyomán tartottak csaknem 100 ezer fős demonstrációt.

Megvette az ötödik lakást is az Utcáról Lakásba Egyesület abból a pénzből, ami a tavaly február 16-i influenszertüntetésen a bicskei áldozatok megsegítésére indított adománygyűjtésből gyűlt össze - számolt be az RTL Híradó.

A riport szerint több lakást már nem vesznek, de más módon továbbra is segítik a /volt állami gondozottakat, bántalmazottakat. Eddig 16 fiatalnak tudtak segíteni, van, aki jogosítványt szerzett, van, aki sportsikert ért el, mások korábban félbehagyott tanulmányaikat folytatják, vagy stabil munkahelyük lett. A demonstrációt a gyermekvédelem állapota miatt szervezték a kegyelmi botrány kirobbanását követően. Gulyás Márton akkori bejelentése szerint az eredeti cél 25 millió forint volt, hogy abból lakáshoz tudják segíteni az egyik bántalmazottat, akik hajléktalanságban élt. Végül 219 millió gyűlt össze, így öt lakást is meg tudtak venni.

Több lakásra jelenleg nem futja, de összesen 16 állami gondozott sorsát sikerült jobbra fordítani a tüntetés adakozóinak segítségével. A szociális munka pedig továbbra is folytatódik. Bende Anna, az Utcáról Lakásba Egyesület társelnöke az RTL Híradónak nyilatkozva arról beszélt, tudják, hogy nagyon sok, hasonló helyzetben lévő fiatal szeretne hasonló segítséget kapni, de a lehetőségeik sajnos végesek. Hangsúlyozta, hogy alapvetően az ezirányú segítségnyújtás állami feladat lenne, ők csupán egy kis szeletét tudják ennek átvállalni.