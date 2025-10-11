Krasznahorkai László: Talán még meg is lehet szokni

reakció;irodalmi Nobel-díj;Krasznahorkai László;

2025-10-11 18:35:00 CEST

A világhírű magyar író megköszönte a jókívánságokat.

Az erről szombaton közzétett Facebook-posztja tanúsága szerint az elkerülhetetlennek véletlennek tulajdonítja Krasznahorkai László, hogy 2025-ben ő kapta az irodalmi Nobel-díjat.

A magyar és angol nyelven is közzétett rövid bejegyzésben a világhírű magyar íróról első szám harmadik személyben írnak, mondván, köszöni a jókívánságokat, hálás az elkerülhetetlen véletlennek, hogy ennyi embernek okozott örömöt. „Ha néhány pillanat úgy telt el Magyarországon, hogy sokan boldognak érezték magukat, talán még meg is lehet szokni” – fűzte hozzá.

Mint ismert, csütörtökön a Svéd Akadémia jelentette be, hogy 2025-ben Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat, azért a lenyűgöző, látnoki prózájáért, amely az apokaliptikus terror korában is rávilágít a művészet jelentőségére.

Első reakciójában azt mondta, az egész élete a helyesbítésekről szól.