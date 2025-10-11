Magyar Péter: Orbán Viktor mára egy bukott és megfáradt csalóvá vált, aki mesterséges intelligencia nélkül gólt sem tud rúgni

Orbán Viktor;csaló;Magyar Péter;

2025-10-11 19:32:00 CEST

A Tisza Párt elnökének nem tetszik, hogy a Fidesz AI-videókkal akarja lejáratni.

Többször is csalónak nevezi Orbán Viktor magyar kormányfőt Magyar Péter abban a Facebook-posztban, amelyben részvételre buzdít a Tisza Párt október 23-i budapesti felvonulásán. A politikus láthatóan fájlalja, hogy a Fidesz AI-videókkal akarja lejáratni, legalábbis azt írja, kormányzás helyett Orbán Viktor inkább az adófizetők pénzén mesterséges intelligenciával hamisított videókat és tartalmakat posztol róla és a Tisza Pártról, hazudozik háborúról, ukránokról és adóemelésről.

„Elég volt abból, hogy Orbán Viktor amellett, hogy szétlopja a saját hazáját, uradalmi birtokokot építtet az adófizetőktől elzabrált pénzéből, most már hamisított videókkal is át akarja verni a honfitársait! Ilyen piti csalás, doppingolás után egy sportolót örökre eltiltanának a versenyzéstől, de még a stadion környékekéről is” – állapítja meg Magyar Péter, aki a sportra, illetve a futballra tett utalásokkal nyilvánvalóan oda akart szúrni, ahol fáj.

Ne hagyd, hogy Orbán Viktor hülyének nézzen! Ne hagyd hogy átverjen! Ne hagyd, hogy a Fidesz a jövőben is szétlopja a hazád!– fűzte hozzá.

Ami a hazugságokat illeti, Orbán Viktor ma hirdetett aláírásgyűjtést az Európai Unió állítólagos háborús tervei ellen, utána pedig kiment a pesterzsébeti piacra aláírni az egyik ívet. Október 23-án az állami ünnepségen túl a Fidesz-közeli civil szervezet, a CÖF-CÖKA megtartja a Békemenet néven ismert felvonulás-sorozat aktuális évi demonstrációját.