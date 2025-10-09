CÖF-CÖKA: Célunk, hogy magasra tartsuk Békemenetünk lámpását, hogy az megvilágítsa Európát is

Stefka István;Bayer Zsolt;Fricz Tamás;békemenet;Bencsik András;Csizmadia László;CÖF-CÖKA;ifj. Lomnici Zoltán;

2025-10-09 17:53:00 CEST

Az október 23-i Békemenettel azt üzenjük, hogy nem leszünk gyarmat, és megvédjük hazánk szuverenitását - hangsúlyozta Csizmadia László, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) elnöke az idei Békemenet megszervezéséről tartott sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten.

Csizmadia László közlése szerint október 23-án 9 órától az Elvis Presley téren gyülekeznek, ahonnan a Margit híd-Nyugati tér-Alkotmány utca útvonalon a Kossuth térre vonulnak az 1956-os forradalom emlékére rendezett állami ünnepségre. „Célunk, hogy magasra tartsuk Békemenetünk lámpását, hogy az megvilágítsa Európát is” - fogalmazott. A fideszes álcivil szervezet elnöke azt mondta, veszélyes időket élünk, amikor külső és belső támadások érik hazánkat. Hozzátette, a Békemenet szervezői és a "szellemi honvédők patrióta szellemben a jövőt kívánják építeni”. Támogatják azt a „következetes magatartást”, ami a népfelség elvére támaszkodva kikéri a magyar emberek véleményét - magyarázta.

Csizmadia László szerint Ursula von der Leyen és Manfred Weber „vesszőfutása” az orosz-ukrán háborúba menekülést jelenti, mert közeledik számukra „az eltáv és az elszámoltatás.” Kiemelte továbbá, hogy a Békemenet fejet hajt az 1956-os forradalom résztvevői és mártírjai előtt, felöltőjük alatt azonban „nem pisztolyt, hanem igaz szívet és lelket” visznek.

„Akik velünk tartanak, bizonyítják, hogy a haza minden előtt, és hogy keresztény, nemzeti, konzervatív értékeinket továbbra is kincsesládánkban őrizzük” - mondta Csizmadia, megjegyezve, bíznak abban, hogy 2026-ban olyan kormány kerül hatalomra Magyarországon, amelyik Európában példakép.

A Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa, Bayer Zsolt arról beszélt, hogy a mostani Békemenet fontossága a legelső, 2012-es menet fontosságához mérhető, mert akkor szorongatta úgy külföldről a kormányt a „birodalomépítő erő”, ahogy most.

„Ma azt látjuk, hogy az Európai Unió (EU) vezetői szinte mindenáron háborúba akarnak lépni. (...) Alig-alig maradt józan hang az unióban, amelyik ezzel szembe megy, ennek képviselője a magyar kormány és a magyar miniszterelnök, akit ebben mindenképp támogatni akarunk” - mondta. Bayer szerint az EU vezetői Európát gazdaságilag is tönkre akarják tenni, ezért nekik semmi nem drága. Az olcsó orosz energiától való eltávolodás az egész európai gazdaságnak komoly kihívást jelent, és a német ipar is megy tönkre, az EU-nak ugyanakkor ez sem számít, csak a „megmagyarázhatatlan háborús őrület.”

A publicista beszélt arról is, hogy az EU súlyos köztörvényes bűnözők mentelmi jogát is képes fenntartani. Béke-, haza-, és családszerető emberek számára nem tűrhető tovább, amit az EU művel - hangoztatta. Bayer Zsolt emlékeztetett, 1956-ban a magyar nemzet fellázadt a Szovjetunió ellen. Most, 2025-ben az EU viselkedik úgy velünk, ami tűrhetetlen - tette hozzá.

Fricz Tamás politológus, a CÖF-CÖKA Kuratórium tagja arról beszélt, hogy a 2026-os választás sorsdöntő lesz Magyarország jövője szempontjából. Az a tét, hogy Magyarország magyar ország marad-e, vagy Brüsszel kiszolgáltatott gyarmata - riogatott. „Függetlenségünk megőrzése az igazi tét" - közölte. Szerinte Magyarország úgy szeretne az EU tagja maradni, hogy saját ügyeiben, a legfontosabb kérdésekben - mint például gazdaság, adópolitika, kulturális ügyek, genderügyek - önállóan tudjon dönteni. Szavai szerint ezzel szemben a Tisza Párt a brüsszeli politikát akarná ráerőltetni az országra. Képzetei szerint „a Békemenet azért nagyon fontos, mert nem egyszer hozta ki a bajból Magyarországot”. Majd megjegyezte, a rendezvény most is sok segítséget adhat ahhoz, hogy ezt a sorsdöntő parlamenti választást meg tudják nyerni.

A sajtótájékoztatón az 1982-ben belügyminisztériumi díjjal kitüntetett Stefka István, a rendszerváltás előtti Népszabadság pártélet rovatának korábbi munkatársa, Bencsik András, valamint Ifjabb Lomnici Zoltán CÖF-CÖKA-szóvivő is felszólalt. Utóbbi szerint a Békemenet mára „branddé vált, amit nem lehet ellopni.”