Puccskísérlet zajlik Madagaszkáron az elnöki hivatal szerint

2025-10-12 11:48:00 CEST

Törvénytelen és erőszakos hatalomátvételi kísérletről számolt be az elnöki hivatal vasárnap. Madagaszkáron szeptember 25-én robbantak ki tüntetések az ivóvíz- és áramszolgáltatás akadozása miatt, és a tiltakozásoknak már halálos áldozatai is vannak.

Törvénytelen és erőszakos hatalomátvételi kísérlet zajlik Madagaszkáron az ország elnöki hivatalának vasárnapi, a lakossághoz és a nemzetközi közösséghez intézett bejelentése szerint. „A párbeszéd az egyetlen megoldás az országunkat sújtó válság megoldására” – szögezte le a közleményben Andry Rajoelina államfő.

Madagaszkáron szeptember 25-én robbantak ki tüntetések az ivóvíz- és áramszolgáltatás akadozása miatt és a tiltakozásoknak már halálos áldozatai is vannak. Rajoelina szeptember végén azt mondta, egyeztetéseket kezdeményez a demonstrációkat vezető fiatalokkal és segítséget ígért a fosztogatások sújtotta vállalkozásoknak is.

Mindeközben ugyancsak vasárnap a hatóságok is közleményt adtak ki, amelyben elismerték, hogy a megmozdulásokra adott válasz olykor aránytalan volt. Szombaton a fővárosban, Antananarivóban tartott tüntetéshez helyszíni beszámolók szerint a hadsereg egyik elitegységének a katonái is csatlakoztak, akik felszólították a biztonsági erőket, tagadják meg a tűzparancsot. Nem sokkal később Ruphin Zafisambo miniszterelnök videóüzenetben leszögezte: a kormány szilárdan tartja magát, valamint szintén a párbeszédet szorgalmazta.

ENSZ-jelentések szerint a tüntetésekben már legkevesebb 22-en haltak meg és több mint 100-an megsebesültek. Rajoelina szerdán tagadta a világszervezet által közzétett adatokat, leszögezve, hogy 12-en haltak meg, akik „mind rablók és fosztogatók” voltak.