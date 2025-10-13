Vége a Dunaferr-sztorinak

eljárás;értékesítés;Dunaferr;Fővárosi Törvényszék;

2025-10-13 07:40:00 CEST

A Fővárosi Törvényszék végzése értelmében megszűnt az egykori Dunaferr egyik leányvállalatának, a Duna Furnace értékesítési eljárása.

A vállalat a „folyékony üzletágban” zajló munkákért, vagyis az acél- és kokszelőállításért volt felelős. A Capital Inkum Kft., mint a társaság kijelölt felszámolója, azért döntött a folyamat megszakításáról, mert az értékesítés várhatóan nem lett volna eredményes – írta a Duol. Ennek következménye, hogy a felszámoló a részvételi biztosítékokat visszautalja a jelentkezőknek. Ezzel az a remény, hgy a Dunai Vasmű újra termeljen szinte teljesen elillant. A bírósági végzés szerint a felszámoló az értékesítési eljárás során nem bocsát ki új ajánlattételi felhívást, vagyis a cég vagyonának vagy működő egységének értékesítése leáll. A 2025. június 16-án közzétett részvételi felhívás így érvénytelennek minősül, a folyamatot a felszámoló megszünteti.

Ha ugyan bízott még bármiben is a vállalat korábbi, mintegy háromezer dolgozója, akkor a maradék reményük is ezzel meghiúsulni látszik. A hengerelt termékek előállítását végző Dunarolling Dunai Vasmű Kft.-nél egyébként az utolsó hónapokban kétezer embert foglalkoztattak, míg a szóban forgó Duna Furnace alkalmazottai között nagyjából 1100 főt tartottak számon.

Az értékesítési eljárás megszüntetése ugyanakkor nem jelenti a felszámolás végét. A Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. továbbra is „felszámolás alatt” marad, vagyis a cég megszüntetése és a hitelezők kielégítése még folyamatban van. A felszámolási gyakorlat alapján immár az látszik valószínűnek, hogy a felszámoló a vállalat vagyonát külön-külön, elemenként értékesítheti – például az ingatlanokat, ipari berendezéseket, illetve a fennmaradó egyéb eszközöket. Erről azonban nem szerepelnek részletek a közzétett végzésben; leginkább a felszámolási eljárások általános menetéből lehet erre következtetni. Amennyiben a vagyonrészek értékesítése megtörténik, a befolyt összegből a felszámoló kielégíti a hitelezői igényeket – írja a lap. Ezt követően a bíróság véglegesen törölheti a céget a cégjegyzékből. Ha ez a forgatókönyv valósul meg, akkor ezzel érne véget a Dunai Vasmű szinte pontosan 70 éves története, amely vállalat hosszú évtizedeken keresztül Dunaújváros legnagyobb munkaadója volt.