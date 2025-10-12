Felborult egy mentőautó Egerben

mentőautó;felborult autó;Eger;

2025-10-12 18:50:00 CEST

A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja, sajtóinformációk szerint a baleset idején beteget is szállíthatott a mentőautó.

Felborult egy mentőautó vasárnap délután a Egerben – számol be a Heol.

A lap úgy tudja, a baleset idején beteg is lehetett a mentőautóban. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a mentőautó eddig tisztázatlan körülmények között borult az oldalára, az eset körülményeit vizsgálják. A baleset helyszínére mentők és egy tűzoltó is érkezett.

A katasztrófavédelem 16 óra 50 perckor kiadott egy közleményt, ebben azt írták, összeütközött két gépjármű Egerben, az Árpád utcában, a Szvorényi utca és a Pacsirta utca közötti szakaszon. Az ütközés következtében az egyik autó felborult. Az egri hivatásos tűzoltók megkezdték az áramtalanítási munkálatokat.” Hozzátették, a baleset miatt félpályán halad a forgalom az érintett útszakaszon.