Azzal hívta fel a rendőröket egy csepeli férfi, hogy bombát tett több postaládába

Csepel;bombafenyegetés;

2025-10-12 15:06:00 CEST

A bombafenyegetés valótlannak bizonyult, a 44 éves férfit őrizetbe vették.

Bombafenyegetés miatt fogtak el egy férfit Csepelen – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) vasárnap a police.hu oldalon.

A tájékoztatás szerint a rendőrséget szombaton este, 20 óra 43 perckor hívta fel egy férfi, aki azt közölte, hogy egy csepeli címen több postaládába is bombát helyezett el. A rendőrök azonnal kimentek a helyszínre, azonban semmilyen robbanószerkezetet nem találtak, a bejelentés valótlan volt.

A telefonálót a kerületi rendőrök alig fél órán belül elfogták XXI. kerületi lakcímén. A 44 éves M. Lászlót ezt követően a BRFK XXI. kerületi rendőrkapitányságán előállították, gyanúsítottként kihallgatták közveszéllyel fenyegetés bűntett megalapozott gyanúja miatt, majd őrizetbe vették.