A háztáji udvar rikácsoló gyöngyszeme

A vidéki porták egykor szinte elképzelhetetlenek voltak gyöngytyúk nélkül. Bár manapság sokan inkább a tyúkok, kacsák vagy libák tartását választják, a gyöngytyúk (más néven gyöngyös, gyöngyi vagy gyöngyös tyúk) ismét kezdi visszanyerni népszerűségét. Nem véletlenül: ez a különleges madár nemcsak szép és különleges megjelenésével dobja fel az udvart, hanem számos gyakorlati előnyt is nyújt a gazdájának.

A gyöngytyúk Afrikából származik, őse pedig a sisakos gyöngytyúk. Már az ókori görögök és rómaiak is tartották, majd a 15-16. században terjedt el kontinensünkön. Bár küllemében a házityúkhoz hasonlít, valójában teljesen más madárfaj, „vadabb” vérmérséklettel és különleges szokásokkal. Megjelenése igazán dekoratív: apró fehér pöttyök tarkítják sötét tollazatát, innen kapta a „gyöngyös” nevet. Aki egyszer látott már egy csapat gyöngytyúkot szaladgálni a kertben, biztosan hosszú ideig gyönyörködött a látványukban.

Sokan felteszik a kérdést: miért válasszam a gyöngytyúkot, ha már van közönséges csirkém?

Tartása számos előnnyel jár. Ez a jószág ugyanis rendkívül éber és hangos madár. Amint idegent, vagy szokatlan mozgást érzékel, azonnal rikácsolni kezd. Nem véletlen, hogy sokan „falusi riasztónak” is nevezik. Bár hangja szokatlanul éles, egy gazda számára ez inkább előny, hiszen biztonságérzetet ad. A gyöngyik jeleskednek továbbá a kártevők irtásában is, köztük rovarokéban, csigákéban. Nálunk például egyáltalán nincsenek is csigák a kertben, amióta csirkéket tartunk, és ez nekik köszönhető. Emellett képes a kullancsok számát is meggyéríteni, ami egészségi szempontból hatalmas értékű.

Legfőbb ismertetőjegye a pöttyös, szürkés tollazat, a csupasz fejbőr, valamint a sisakszerű csontkinövés a feje tetején. Ez utóbbi felettébb dinoszauruszos külsőt kölcsönöz neki. Húsa soványabb, sötétebb, mint a házityúké, sokan a fácánhoz hasonlítják, ezért igazi ínyencségnek számít. Ára is igen borsos, ahogyan a budapesti piacokon járok-kelek, 5000-6000 Ft körül látom kilóját. Bár lassabban nő fel, a végén jóízű és egészséges húst ad, amelyre egyre nagyobb a kereslet. Családomnál a hagyományos karácsonyi ebéd gyöngytyúk- és fácánhúsleves, és gondolom, mondanom sem kell, hogy mindenki imádja. A levesnek olyan ereje van, amit csak a marhahúsleveshez tudnék még hasonlítani.

A gyöngytyúk tojása kisebb, mint a tyúktojás, de héja vastagabb. Íze intenzívebb, beltartalmi értéke pedig igen kedvező: több fehérjét tartalmaz arányosan, és kevesebb vizet, emiatt tömörebb, sűrűbb, valamint több benne az omega-3 zsírsav, az A-, D- és B-vitamin, illetve a vas és a szelén. Vannak tojásallergiások, akik jobban tolerálják a gyöngytyúk tojását, mivel a fehérjeösszetétele eltérő.

Alapvetően igénytelen jószág, de néhány dologra érdemes odafigyelni, ha valaki sikeresen szeretné nevelni. Szereti a tágas udvart, legelőt. Jobban érzi magát, ha napközben szabadon kóborolhat, estére viszont rendszerint visszatér a megszokott helyére. Nálunk például a fán aludtak, illetve búvóhelynek rendszeresen használták a bokrokat. Azt viszont mindenképp érdemes szem előtt tartani, hogy a gyöngytyúkok jól repülnek. A mi gyöngyijeink képesek voltak több métert is megtenni repülve. Még a házunk tetejére is felrepültek, és onnan rikácsoltak az esti órákban. Idővel viszont megszokják a helyüket, ahol enni kapnak, és kevésbé próbálnak elszökni. Csoportos madár, ezért mindig több példányt érdemes tartani, mert egyedül könnyebben elszökik. Jótanács: nem szelíd, ölebnek való baromfi! Amikor levágás előtt elkaptam, komolyan belém csípett.

Tartása nem igényel speciális takarmányozást. A többi baromfinak is adott gabonán és keveréktakarmányon jól megél, kiegészítve konyhai gyümölcs- és zöldséghulladékkal, valamint a természetben talált rovarokkal, zölddel. Mi három mag keverékét – kukoricát, búzát, árpát – illetve mészgrízt adunk neki. Kezdetben érdemes 5–10 példánnyal indítani, így könnyen megfigyelhetők a szokásaik. Hangosak, így a szomszédokkal is érdemes lehet megbeszélni a dolgot.

A gyöngytyúkok nem olyan jó kotlók. A tojásokat gyakran mesterséges keltetőben vagy házi tyúk alatt keltetik ki. A csibék kezdetben érzékenyebbek a hidegre, ezért érdemes őket lámpázni, és 30 fok körüli hőmérsékletet biztosítani nekik. Készüljünk fel továbbá arra is, hogy a kicsik is rendkívül hangosak. Mi aludni is nehezen tudtunk tőlük.

A gyöngytyúk méltatlanul háttérbe szorult az elmúlt évtizedekben, pedig egy igazi kincs a háztájiban. Mutatós a külsője, hasznos, különleges, és egyre inkább keresett a gasztronómiában is. Tartása nem bonyolult, viszont számos előnnyel jár: biztonságot ad, egészséges élelmiszert nyújt, és segít a kártevők elleni harcban.