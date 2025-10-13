Karácsony Gergely: Bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője

Levélben kezdeményezte a Sziget Zrt. vezérigazgatója a főváros és a Sziget közötti megállapodás felmondását – közölte Karácsony Gergely hétfő reggel a Facebook-oldalán.
„Bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője, de a Sziget érték, bizonyítéka annak, hogy Budapest szabad, nyitott és sokszínű város, ezért Budapestnek, a lehetőségeihez mérten ki kell állni a Sziget Fesztivál jövőjéért”
– írta posztjában a főpolgármester.
Karácsony szerint a döntés mögött a Sziget Zrt. külföldi tulajdonosának üzleti lépése állhat. Megjegyezte, Budapestnek nem egy magáncég üzleti kérdéseivel van dolga, de dolga kell legyen a Sziget Fesztivál hosszú távú fennmaradásával.A Szigeten is zúg az elégedetlenség, volt, aki a „Mocskos Fidesz!” miatt ment koncertre
„Bízom abban, hogy a felmondás nem egy korszak végét, hanem egy új kezdet reményét jelenti. És ha a Sziget jövője üzletileg biztosítható úgy, hogy a fesztivál értékei fennmaradnak, akkor Budapestnek is nyitottnak kell lennie erre az új kezdetre” – zárta bejegyzését a főpolgármester.Alkoholért nem vagy alig kérnek többet, a palackozott víz és az üdítők érzékelhetően drágultak a Szigeten