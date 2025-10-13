Úgy tették le a Nemzetközi Úszószövetség új budapesti központjának az alapkövét, hogy az egészre még nem is kértek építési engedélyt

alapkőletétel;World Aquatics;

2025-10-13 06:00:00 CEST

A World Aquatics budapesti székházat is tartalmazó Láng projekt újragondolt terveit a Népszava információi szerint még nem tárgyalta az Országos Építészeti Tervtanács.

Letették a Nemzetközi Úszószövetség, a World Aquatics (WA) új budapesti központjának alapkövét, de az építési engedélyt még meg sem kérték rá – tudta meg a Népszava.

Ásót ragadott múlt kedden Gulyás Gergely kancelláriaminiszter, Huszain al-Muszallam a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a WA elnöke, valamint Zentai Péter, Ruszlan Rahimkulov orosz-magyar üzletember jobb keze a Váci úton, a leendő Láng negyed szélén, hogy nagy csinnadrattával letegyék a WA új központjának alapkövét és ezzel szimbolikusan elindítsák az új székház mellett rengeteg lakást, irodát magában foglaló gigaberuházást. Az eseményre meghívták Tóth József XIII. kerületi polgármestert is, aki a hátsó sorból figyelte az aktust, abban bízva, hogy ez tovább növeli a kerület presztízsét. És persze abban is, hogy a befektető megvalósítja mindazon közösségi beruházásokat, amelyeket korábban ígért.

Az eseményen bemutatták a legújabb látványterveket is. Itt érdemes felidézni Fürjes Balázs állami beruházásokért felelős egykori kormánybiztos, államtitkár elszólását, miszerint nem kell annyira komolyan venni ezeket, nem többek üres blöffnél. A Dagály Úszóaréna is egészen máshogy nézett ki az alapkőletételkor bemutatott képeken, mint a megnyitó idején betonba öntve. Ez talán igaz lesz az új WA központ épületére is - a két éve mutatott képeken sem így nézett ki -, az oldalt kissé felgyűrt fehér doboz mindenesetre nem tűnik építészeti mágnespontnak. (Az új központban az irodák és konferenciaterem mellett étterem, VIP-részleg, több medence, edzőterem és egy szálloda is helyet kap. Az Alpár Ignác által tervezett műemléki védettséget élvező szerelőcsarnok is a központ része lesz.)

A székházat is tartalmazó Láng projekt újragondolt terveit a Népszava információi szerint még csak ezután tárgyalja az Országos Építészeti Tervtanács.

A Sára Botond által vezetett fővárosi kormányhivatal az engedélyezésre vonatkozó kérdésünkre azt válaszolta, hogy a World Aquatics budapesti székházának épületére vonatkozóan építési engedély iránti kérelem nem került benyújtásra.

A „Láng-negyed” építtetője az eddig kiadott építési engedélyek alapján a lakó- és irodaépületek megvalósításával összefüggésben az építőipari kivitelezési tevékenységet nem kezdte meg”.

Mindez azért is különös, mivel a WA-egyezséget nyélbe ütő Szijjártó Péter külügyminiszter az úszószövetség ideiglenes budapesti irodájának tavalyi megnyitóján úgy számolt, hogy 2026 végére megépül a Láng-negyedbe tervezett új központ és a Magyarország által rendezendő 2027-es világbajnokságot már onnan irányítja a sportszervezet. Utóbbit még mindig így tervezik, de

a kulcsrakész átadás időpontja már 2028 második negyedévére csúszott.

Holott a kormány nagyon igyekszik. Az orosz mágnás projektjét elsőként nyilvánították rozsdaövezeti akcióterületté, kiemelt státuszt kapott az azzal járó engedélyezési könnyítésekkel, az ügyintézési idő például 8-15 napnál nem lehet több. De úgy tűnik, ez sem volt elég.

Augusztus elsejével módosították az idevágó kormányrendeletet, amelyben a beruházást felmentették a zöldfelületi tanúsítvány, közterület- alakítási terv készítése alól, régészeti feltárás se szükséges, nem kell településkép-védelmi konzultációt tartani, a használatba vételi engedély úgy is kiadható, ha a helyi építési szabályzatban előírt infrastruktúra fejlesztéseket nem végzik el, a közútkezelői és egyéb hozzájárulásokat elég a használatba vételi eljárás végére beszerezni, a fapótlás is ráér addig. (120 négyzetméterenként kell egy fát ültetni.)

A beépítésre is egyedi szabályokat szabtak: nincs korlátozás a beépítés módjára, az épületek 65 méter magasak lehetnek – méghozzá a kormányrendeletben meghatározott talajszinttől számítottan –, a zöldfelületből elég 25 százalék

– beleszámítva a 20 centiméteres talajjal bíró zöldtetőket, –, az épületek homlokzati szélessége 180 méter lehet, a terepszint alatti beépítettség elérheti a 100 százalékot – vagyis telekhatártól-telekhatárig érhetnek a mélygarázsok –, az erkélyek és loggiák nem számítanak bele az engedélyezett szintterületbe. A legkisebb lakás 26 négyzetméteres lehet (már 8 négyzetmétertől lakószobának számít a helyiség), egy épületen belül elég 42 négyzetméteres átlagot hozni és a Váci úttól számított 80 méteren belül is lehet otthon. Összesen 15 ezer négyzetméteren alakítható ki üzlet, épülhet magánút, buszmegálló kialakítása viszont nem kötelező. Bontás, földmunka, mélyalapozás építési engedély nélkül végezhető. A rendelet megjelenése után nem sokkal a fővárosi kormányhivatal kiadta az új szabályokhoz illeszkedő telekalakítási engedélyt.

A 2021-ben induló, de 2023-ban elakadni látszó projektnek nagy lendületet adott a WA-egyezség. A Lausanne-ból Budapestre költöző úszószövetség éppen a Láng negyedben látta meg új otthonát. Ebben talán az is szerepet játszott, hogy a megállapodás alapján – amit azóta a magyar Országgyűlés törvényben is rögzített – „Magyarország, mint fogadó állam 15 éven keresztül térítésmentesen biztosítja a WA számára a megfelelő elhelyezést”, valamint különféle adókedvezményeket, mentességeket biztosít, beleértve a diplomáciai mentességet is. Az alku részleteiről mindenki hallgat. Több minisztériumot is megkérdeztünk azt firtatva, vajon mennyibe kerül ez Magyarországnak, ahogy arra is kíváncsiak voltunk, hogy pontosan milyen egyezséget kötött a kormány Ruszlan Rahimkulovval a székház okán, de válaszokat nem kaptunk. Az alapkőletételkor mindenesetre 150 milliárd forintos beruházási költséggel számoltak csak a székházra. Huszain al-Muszallam korábban az Indexnek azt mondta: a projekt a világszövetség és a magyar kormány közös vállalása, de a pontos pénzügyi megoszlásról nem közölt részleteket. A területet a magyar állam biztosítja.