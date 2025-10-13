Távozik egy kuratóriumi tag, új elnöke is lesz a méltányossági gyógyszertámogatást engedélyező alapítványnak

egészségügy;méltányosság;gyógyszertámogatás; Batthyány-Strattmann László Alapítvány;

2025-10-13 13:09:00 CEST

Bár a nyilvános iratokba még nem vezették át, információink szerint augusztus végén lemondott a Batthyány-Strattmann László Alapítvány a Gyógyításért (BSLA) kuratóriumi tagságáról Szebik Imre bioetikus, a Semmelweis Egyetem Magatartási Intézetének docense - tudta meg a Népszava.

Az egyedi méltányosságból adható terápiák és eszközök támogatási kérelmeiről döntő alapítvány elnöki posztján is várható személycsere. Úgy tudjuk a testület éléről hamarosan távozik Kovácsné Putnoki Katalin is, ő ugyan marad a kuratórium tagja, de az elnöki tisztségében őt várhatóan Páva Hanna váltja, aki az egészségpolitikában, és az ágazati igazgatásban jól ismert szakember. Rendre ő elemezte a szakmának és egy ideig a laikus közönségnek, hogy hol, mekkora a szakemberhiány van az egészségügyben.

Januárban bejegyezett és februártól működő testületet az utóbbi időben azért érte kritika, mert lelassult a kérelmek bírálása. Több ezer egyedi méltányossági kérelem halmozódott fel, és ezek nagy részéről hosszú hónapokig nem döntöttek. Sajtóban pedig rendre nyilvánosságot kaptak a nehéz helyzetben lévő páciensek történetei. Az alapítvány működéséről leginkább a közérdekű adatigénylések nyomán jut el információ a nagy közönséghez. Így derült ki az is, hogy 2025 szeptemberéig 4575 kérelem érkezett hozzájuk, ám ebből csak 1888-at bíráltak el. A helyzet olyannyira kínossá vált a kormányzat számára, hogy október elején Kőnig Róbert, a betegtájékoztatásért és betegelégedettségért felelős miniszterelnöki biztos nyilvános javaslatokat is tett. Egyebek mellett többletforrást, 60 napos ügyintézési határidő bevezetését továbbá az E-térhez való mielőbbi integrációt ajánlott.