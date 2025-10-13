Vallási tabut feszeget a Demokratikus Koalíció, de a gyónási titok a gyilkosságra és a pedofíliára is vonatkozik

titok;Demokratikus Koalíció;gyónás;

A gyermekek védelme fontosabb az egyházi szabályoknál – állítja az ellenzéki párt. A párt korlátozná a gyónási titkot. Bár a törvényjavaslat elfogadására nincs esély, Győri Gábor politikai elemző szerint arra alkalmas lehet, hogy beszéljenek róla.

A gyónási titok a bűnbánat szentségét védő titoktartási fegyelem. A Magyar Katolikus Lexikon szócikke szerint a gyónási titok kötelezi a gyóntatót, ami azt jelenti, hogy tilos a gyónót szóval vagy bármilyen más módon, bármi okból is, akár csak részben is elárulnia. A gyóntató a gyónásból szerzett ismereteit a gyónó kárára még akkor sem használhatja föl, ha ezzel nem árulja el őt.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke is tudta ezt, amikor nemrég előállt a követeléssel, hogy gyermekbántalmazás esetén ne érvényesülhessen a gyónási titok. Ma ugyanis – tette szóvá a pártelnök – egy pap törvényesen eltitkolhatja, ha tudomására jutott egy pedofil bűntett. Dobrev Klára nyomatékosította: törvényben kell előírni, hogy a kiskorúakat érintő szexuális bűncselekmények esetében mindenkinek, az egyházi személyeknek is legyen feljelentési kötelezettsége.

Időközben a DK benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében az egyházi személyekre is vonatkozna a jelentési kötelezettség „gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények” esetén, és tanúvallomást kellene tenniük akkor is, ha gyónás keretében jutottak hozzá ezekhez az információkhoz. A Demokratikus Koalíció szerint a gyermekek védelme fontosabb az egyházi szabályoknál.

Az ellenzéki pártok – kommentálta lapunknak Győri Gábor, a Policy Solutions vezető elemzője a DK-s elképzelést – nyilvánvalóan politikai érdeket látnak abban, hogy a gyermekvédelem, a gyermekek elleni visszaélések témája felszínen maradjon. Márpedig a DK indítványa alkalmas arra, hogy beszéljenek róla. A gyermekpszichológusnak, ha gyermekbántalmazási esetről értesül, akkor azt kötelessége jelenteni. Valószínűleg sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a papnak még a gyermekek elleni súlyos bűncselekményekről se szabad beszélnie senkinek, és jó eséllyel egyetértenének a javaslattal, hogy az ilyen ügyekre ne vonatkozzon a gyónási titok.

Alapjogok mindenképpen ütközhetnek – konstatálta Győri Gábor.

A Fidesz például úgy gondolja, hogy a gyermekek védelmére hivatkozva korlátozhatja a gyülekezési jogot. A vallási felekezetek szabadsága, az egyházi autonómia megőrzése is fontos alapjog, amit viszont a gyónási titok esetében a DK szeretne bizonyos helyzetekben korlátozni.

Közpolitikai kérdés, hogy az alapjogok korlátozásának hol húzódnak a határai – tette hozzá Győri Gábor. Tudjuk azonban, hogy a Fidesz csak a legritkább esetben támogat bármilyen ellenzéki előterjesztést: egészen biztos, hogy a DK-s javaslatot se fogja megszavazni. A DK legfeljebb annyit érhet el, hogy megmutatja, melyek a párt preferenciái a gyermekvédelemben, és próbálja arra kényszeríteni a kormányt, hogy foglaljon állást az ügyben.

Egészen más aspektusból, de a gyónási titok körüli vita már tavaly tavasszal is előkerült, amikor a kegyelmi botrány hatására a Fidesz dolgozott ki úgynevezett gyermekvédelmi csomagot. Ehhez Dunai Mónika fideszes képviselő nyújtott be egy módosító javaslatot, amelyben külön is rögzíteni szerette volna, hogy egyházi személyeknek nem kell jelenteniük a gyerekek elleni bűncselekményeket, amennyiben arról gyónás révén szereztek tudomást. Az előterjesztést Fülöp Attila belügyi államtitkár is támogatta.

A javaslat tehát kifejezetten az egyházi autonómia védelmében született, de katolikus berkekben már a puszta felvetés is berzenkedést keltett. Hiszen hogyan jut eszébe bármely kormánynak a gyónási titok – vagy bármely más vallási cselekmény – törvényi szabályozása? A Fidesz-frakció végül bejelentette, hogy nem támogatja az ötletet.

Máté-Tóth András katolikus teológus akkor azt nyilatkozta lapunknak: a gyónási titok betartásában a katolikus egyház nem ismer tréfát. Ha egy törvény a gyónási titok megsértésére kötelezné a papokat, akkor egészen bizonyos, hogy ennek lelkiismereti okokból ellenállnának, minden következményt vállalnának. Az „ember bűnbánatát és az Istennel való kiengesztelődését” olyan titoktartásnak kell öveznie, ami biztossá teheti a hívő számára, hogy egyedül csak a gyóntató pap az, aki segít az Istennel való kiengesztelődésben – magyarázta.

Ha itt hézagok keletkeznének, akkor leomlana az utolsó bástyája a mély vallásosságnak és a bűnökkel való szembenézésnek.

A gyónási titok mindenre, a legsúlyosabb bűncselekményekre, a gyilkosságra vagy akár a pedofíliára is vonatkozik. Bármit tud meg a pap, semmit nem közölhet senkivel. Igaz: vannak olyan súlyos bűnök, amelyek alól egy „egyszerű plébános” nem adhat feloldozást. A pap ilyen esetekben a püspök illetékességébe utalja a hívőt. Lényeges, hogy a pap még a püspöknek se mondhatja el, mit gyónt meg neki valaki – hangsúlyozta Máté-Tóth András.

A gyónási titok megsértésének következménye a kiközösítés. A katolikus teológusnak nincs tudomása arról, hogy az elmúlt évtizedekben hasonló eset előfordult volna idehaza. A gyónási titok védelmében a papoknak elvileg a vértanúságot is vállalniuk kell, ahogyan azt a legenda szerint Nepomuki Szent János tette. A gyónás során elhangzottakról a papok akkor se beszélhetnek, ha később úgy döntenek, elhagyják a papságot.